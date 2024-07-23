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馬斯克稱自己被騙同意兒子變性 稱「覺醒心靈病毒」殺了他

編譯周辰陽／即時報導
SpaceX與Tesla電動車執行長、社群媒體平台「X」所有人馬斯克，攝於5月舉行的2024年米爾肯研究院全球會議。資料照片。（路透）
SpaceX與Tesla電動車執行長、社群媒體平台「X」所有人馬斯克，攝於5月舉行的2024年米爾肯研究院全球會議。資料照片。（路透）

科技億萬富豪馬斯克表示，他被騙同意自己孩子的性別確認照護程序，繼續服用「青春期抑制劑」（puberty blocker），並指「覺醒心靈病毒」（woke mind virus）「殺了」關係疏遠的變性女兒。

今日美國報與福斯新聞22日報導，馬斯克接受心理學家兼保守派評論員彼得森博士（Dr. Jordan Peterson）採訪時，稱性別重置（gender-reassignment）手術是「殘害兒童和絕育」，隨後談到在新冠疫情期間動了這個手術的孩子薇薇安．詹娜．威爾森。

馬斯克接受彼得森採訪時，用了威爾森的棄用名（deadname）稱呼今年20歲的孩子，「我基本上被騙，簽下我那個大孩子夏維爾（Xavier）的文件」。他說，「這其實是在我對到底發生了什麼事有任何理解之前，當時正在發生新冠，所以有許多的混淆，我被告知，夏維爾可能會輕生」。

馬斯克表示，當他同意兒子進行這種療法時，沒有人向他解釋青春期抑制劑「實際上就是絕育藥」，還稱「性別確認照護」一詞是「可怕的婉轉說法」。

馬斯克聲稱，這個過程是對「遠低於法定年齡」的兒童進行，他也贊同彼得森的看法，即任何宣傳這種做法的人都應該去坐牢，「我是被騙這麼做的，事實上，我失去了我兒子。他們稱之為『棄名錯稱』（deadnaming）是有原因的。他們稱之為『棄名錯稱』的原因，是因為你的兒子死了。我兒子夏維爾死了，被覺醒心靈病毒殺了」。

根據報導，馬斯克與彼得森都將醫師對兒童進行變性手術稱作「邪惡」。馬斯克還表示，此一經歷讓他確定了一項使命，「我此後發誓要摧毀覺醒心靈病毒，我們正在取得一些進展」。

馬斯克16日宣布，將社群平台「X」與SpaceX的總部從加州遷往德州，並提到加州一項跟公立學校跨性別學童的新法有關讓他感到挫折；該法禁止學區當局要求老師必須向家長通報學生性取向改變或性別認同改變，也是全美第一個制定這類法規的州。馬斯克說，「這是最後一根稻草。因為這項法律，還有其他許多之前通過的法律，都在攻擊家庭和公司」。

馬斯克 加州 德州

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