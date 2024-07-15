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健身大師理查西蒙斯 76歲生日隔天辭世

編譯俞仲慈／綜合報導
知名健身大師理查西蒙斯在76歲生日隔天13日，於洛杉磯家中過世。(路透)
知名健身大師理查西蒙斯在76歲生日隔天13日，於洛杉磯家中過世。(路透)

知名健身大師理查西蒙斯(Richard Simmons)在76歲生日隔天，於洛杉磯家中過世。

美國廣播公司新聞(ABC News)報導，洛杉磯警方13日接獲西蒙斯管家911電話報案，派員趕到住處，發現西蒙斯已經氣絕，可能是自然死亡，沒有任何他殺嫌疑。

報導指出，這位以態度積極且作風古怪的健身大師12日歡度76歲生日，當天在臉書(Facebook)宣布生日並獲得許多粉絲的祝賀：「謝謝，我一生從未收過如此大量的生日祝福，我在此寫電郵回覆，祝大家周五有個美好的休息時間。」

儘管早已淡出公開活動，但西蒙斯經常透過臉書與粉絲互動，主動透露臉上皮膚癌腫瘤已經切除，復原狀況良好，藉機鼓勵其他病友：「我知道看到這篇文章的你們，有些人罹患癌症或者認識罹患癌症的人，請答應我，去看醫生並接受全面檢查。」

甚至今年3月間，透過臉書預告自己即將死亡的消息，嚇壞許多粉絲：「請不要悲傷，我已瀕臨死亡，我可以看到大家的臉，事實就是我們都會死去，我們日復一日、愈來愈接近死亡。」不過西蒙斯隨後又澄清發布該訊息的目的是鼓勵大家「擁抱自己的每一天」。

西蒙斯1948年7月12日出生於路易斯安納州紐奧良(New Orleans)，因自幼體重超標，開啟他個人的減肥之路，並於80年代在加州洛杉磯比佛利山(Beverly Hills)成立第一家Slimmons健身房。

西蒙斯1980年出版第一本書「Never Say Diet」，發行「Sweatin' to the Oldies」等一系列健身影片，成為80年代全美最具知名度的健身大師。

除了應邀參加「大衛萊特曼深夜秀」(Late Show with David Letterman)等脫口秀節目，還固定在美國史上最長壽肥皂劇「杏林春暖」(General Hospital)擔綱演出；1980年至1984年間，曾主持個人節目「理查西蒙斯秀」(The Richard Simmons Show)。

洛杉磯 臉書 癌症

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