海盜男持噴槍威脅燒遊客臉 他全裸現身一拳擊倒歹徒影像瘋傳

加州舊金山 日前上演了一場古怪的場景,從社群媒體流傳的影像可見,一名打扮得像海盜的歹徒揮舞著噴槍威脅遊客,隨後被一旁的裸體主義者一拳打倒在地。

根據The Daily Caller轉述舊金山標準報的報導,這起事件發生在2日,地點是卡斯楚區(The Castro)。裸體主義者斯費拉(Pete Sferra)跟費許貝克(Lloyd Fishback)當時正在街上散步,卻遇到了一名「有點瘋了的海盜男」正在威脅一名男子。

附近一家商店的負責人則說,嫌犯「威脅要燒遊客的臉」。從當地一家咖啡 廳主管上傳到自己臉書的影像可見,手持噴槍的男子似乎跟另一名男子對峙,斯費拉站在一旁打電話,有名目擊者則悄悄接近嫌犯的後方,迅速奪走噴槍後跑走,而嫌犯隨即揮拳攻擊遊客。

就在遊客摀住自己的臉龐時,嫌犯持續逼近。此時,費許貝克採取行動,一拳擊中嫌犯,兩人接著一前一後跌到了地上。影像可見到費許貝克又打了嫌犯的臉,嫌犯之後則是一走了之。

費許貝克婉拒發表評論,原因是他注重自己的隱私。斯費拉則說,嫌犯與遊客一發生爭吵,他跟至少2名路人都報了警,費許貝克是事件中的「英雄」。他表示,自己的「哥們」費許貝克是名安靜又有禮貌的人,「但他沒浪費一點時間,用一記右勾拳搞定那傢伙」。

舊金山警局發言人表示,嫌犯已經確認為38歲的崔伯(Zero Triball),因致命武器攻擊罪名在押。此人據稱素行不良。卡斯楚區商業協會的會長向記者表示,「他是社區的一個已知問題,反覆無常,很暴力」。

斯費拉告訴舊金山標準報,他不想看到遊客經歷這樣的事情,又指自己想要在卡斯楚區這個知名的LGBTQ+社區讓裸體正常化,但是遇到了抵制,「我們多年來一直在做這種事,努力向鄰里表明我們是一般人,只是對我們應該穿什麼有種放鬆的想法,我們只是想要被當作做出良好貢獻的社區成員」。

