波音公關危機擴大 否認太空人與星際飛船困在太空

波音公司的公關危機現在衝上雲霄,因為該公司的「星際飛船」(Starliner)太空飛行器,以及上面2名太空人 ,目前都被困在太空之中。

衛報26日報導,經過最初設定為8天的任務之後,太空人威廉斯(Sunita "Suni" Williams)跟威爾莫(Barry "Butch" Wilmore)現已在連接至國際太空站(ISS)的太空艙度過了大半個月,而工程師則在解決「星際飛船」出現的問題。

目前尚不清楚2位太空人確切在何時將能夠進行重返地球。波音發言人告訴衛報,已「調整星際飛船載人飛行測試的重返時間,直到6月24日周一和7月2日周二的2次預訂太空漫步之後」,他們「目前沒有重返的日期,將評估太空漫步後的機會」。

波音發言人還指出,「因為軌道上有著充足的補給,組員離站時間並不緊迫,而且站上的時間表在整個8月中相對開放」。

衛報指出,這個美國太空總署(NASA )與波音的特別計畫進度落後了一年,預算 超支15億美元,在5日正式發射很久之前就遇到了麻煩,包括反應控制推進器跟氦氣洩漏的問題。

波音發言人指出,氦氣外洩和大部分的推進器問題已經「一切穩定,並非重返任務的顧慮」,接著補充,「5個之前正在關閉的推進器中,4個現在正常運作。這代表27個推進器中,只有1個目前處於離線,對重返任務不造成問題」。

NASA與波音公司幹部堅稱太空人並未被困,而且技術困難沒有威脅任務。NASA表示,太空飛行器需要七個小時的太空自由飛行時間,才能執行正常的任務結束,「目前在儲罐還有足夠的氦氣剩餘,足以支援分息之後的70個小時太空自由飛行活動」。

