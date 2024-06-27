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波音公關危機擴大 否認太空人與星際飛船困在太空

編譯周辰陽／即時報導
這張NASA提供的13日照片顯示，波音載人飛行測試的太空人威爾莫（左）和威廉斯在ISS協和號節點艙前向端口和「星際飛船」太空飛行器之間的前庭內擺姿勢拍照。（美聯社 / NASA）
這張NASA提供的13日照片顯示，波音載人飛行測試的太空人威爾莫（左）和威廉斯在ISS協和號節點艙前向端口和「星際飛船」太空飛行器之間的前庭內擺姿勢拍照。（美聯社 / NASA）

波音公司的公關危機現在衝上雲霄，因為該公司的「星際飛船」（Starliner）太空飛行器，以及上面2名太空人，目前都被困在太空之中。

衛報26日報導，經過最初設定為8天的任務之後，太空人威廉斯（Sunita "Suni" Williams）跟威爾莫（Barry "Butch" Wilmore）現已在連接至國際太空站（ISS）的太空艙度過了大半個月，而工程師則在解決「星際飛船」出現的問題。

目前尚不清楚2位太空人確切在何時將能夠進行重返地球。波音發言人告訴衛報，已「調整星際飛船載人飛行測試的重返時間，直到6月24日周一和7月2日周二的2次預訂太空漫步之後」，他們「目前沒有重返的日期，將評估太空漫步後的機會」。

波音發言人還指出，「因為軌道上有著充足的補給，組員離站時間並不緊迫，而且站上的時間表在整個8月中相對開放」。

衛報指出，這個美國太空總署（NASA）與波音的特別計畫進度落後了一年，預算超支15億美元，在5日正式發射很久之前就遇到了麻煩，包括反應控制推進器跟氦氣洩漏的問題。

波音發言人指出，氦氣外洩和大部分的推進器問題已經「一切穩定，並非重返任務的顧慮」，接著補充，「5個之前正在關閉的推進器中，4個現在正常運作。這代表27個推進器中，只有1個目前處於離線，對重返任務不造成問題」。

NASA與波音公司幹部堅稱太空人並未被困，而且技術困難沒有威脅任務。NASA表示，太空飛行器需要七個小時的太空自由飛行時間，才能執行正常的任務結束，「目前在儲罐還有足夠的氦氣剩餘，足以支援分息之後的70個小時太空自由飛行活動」。

這張NASA提供的13日照片顯示，「星際飛船」太空飛行器對接至ISS的協和號節點...
這張NASA提供的13日照片顯示，「星際飛船」太空飛行器對接至ISS的協和號節點艙；位置在埃及地中海沿岸上空約422公里的軌道上。（美聯社 / NASA）

太空人 NASA 預算

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