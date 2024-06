西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

西南航空一架客機日前在奧克拉荷馬市著陸時莫名其妙下降,以僅約160公尺的高度飛越一處住宅區,觸發了高度警報,也把居民嚇壞了。

紐約郵報20日引述奧克拉荷馬人報報導,這起事件發生在19日,就在午夜過後不久,從拉斯維加斯飛來的西南航空4069號航班(WN4069)獲准在奧克拉荷馬市的威爾.羅傑斯世界機場著陸後,飛過了當地的育空高中,應答機則錄下了這架波音737-800飛機低空飛行,引起了飛航管制員的注意。

根據LiveATC.net提供的聲音紀錄,一位飛航管制員提問,「西南4069,低空警告,你那邊還好嗎?」。

這架飛機迅速恢復高度,繞者機場盤旋後,最終在另一條跑道平安降落。記者隔天聯繫時,機場的飛航管制員證實了發出警報與取消進場,但稱飛機沒有任何問題」。

然而,飛機低空進場,加上時間已晚,讓附近的當地居民感到驚慌失措,在臉書 群組引發了討論和猜測。一位居民寫道,「那晚我以為我正在做關於飛機的酷夢,但其實有架737讓我的房子嗡嗡作響」。另一位居民則說,飛機把他吵醒了,「我以為它正要撞我家」。

