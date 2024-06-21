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西南航空客機突下降 距離住宅區僅160公尺 居民驚慌：以為要撞我家

編譯周辰陽／即時報導
西南航空一架波音737-800飛機在加州舊金山國際機場降落。資料照片。（路透）
西南航空一架波音737-800飛機在加州舊金山國際機場降落。資料照片。（路透）

西南航空一架客機日前在奧克拉荷馬市著陸時莫名其妙下降，以僅約160公尺的高度飛越一處住宅區，觸發了高度警報，也把居民嚇壞了。

紐約郵報20日引述奧克拉荷馬人報報導，這起事件發生在19日，就在午夜過後不久，從拉斯維加斯飛來的西南航空4069號航班（WN4069）獲准在奧克拉荷馬市的威爾．羅傑斯世界機場著陸後，飛過了當地的育空高中，應答機則錄下了這架波音737-800飛機低空飛行，引起了飛航管制員的注意。

根據LiveATC.net提供的聲音紀錄，一位飛航管制員提問，「西南4069，低空警告，你那邊還好嗎？」。

這架飛機迅速恢復高度，繞者機場盤旋後，最終在另一條跑道平安降落。記者隔天聯繫時，機場的飛航管制員證實了發出警報與取消進場，但稱飛機沒有任何問題」。

然而，飛機低空進場，加上時間已晚，讓附近的當地居民感到驚慌失措，在臉書群組引發了討論和猜測。一位居民寫道，「那晚我以為我正在做關於飛機的酷夢，但其實有架737讓我的房子嗡嗡作響」。另一位居民則說，飛機把他吵醒了，「我以為它正要撞我家」。

西南航空在聲明中表示，該公司正在跟聯邦航空管理局（FAA）聯繫。發言人指出，「西南航空正在遵循本公司健全的安全管理系統，並跟FAA聯繫，以了解與處理任何飛機進場過程的不正常情況」。

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