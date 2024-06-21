我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

老牌男星唐納蘇德蘭過世 享年88歲

記者胡玉立／綜合報導
從影60年，老牌演員唐納蘇德蘭20日去世，享年88歲。(路透)
從影60年，老牌演員唐納蘇德蘭20日去世，享年88歲。(路透)

長年活躍於影視界的老牌演員唐納蘇德蘭(Donald Sutherland)20日去世，享年88歲。唐納蘇德蘭演藝生涯漫長且多產，一生從未退休。1970年他因主演電影「外科醫生」(M.A.S.H. 又譯「風流軍醫俏護士」)走紅，近年還參與電影「飢餓遊戲」(The Hunger Games)演出。他的回憶錄「虛構，但仍真實」(Made Up, But Still True)訂11月出版。

唐納蘇德蘭的兒子影星基弗蘇德蘭(Kiefer Sutherland)20日證實父親死訊；他在X平台推文：「我認為他是電影史上最重要演員之一。無論角色好壞或醜陋，他從不畏懼。他熱愛他做的事，也做了他熱愛的事；人生夫復何求。」

唐納蘇德蘭外型高大瘦削，笑容亦正亦邪。他的第一部電影是1967年美國戰爭片「決死突擊隊」(The Dirty Dozen)；1970年代開始經常出任男主角，直達演藝巔峰。

但他在勞勃瑞福(Robert Redford)1980年導演處女作「凡夫俗子」(Ordinary People)和奧利佛史東(Oliver Stone)1991年導演的電影「誰殺了甘迺迪」(JFK)中飾演的保守古怪角色，讓他充分展現演藝才華。

「我喜歡工作，我熱愛工作，」唐納蘇德蘭1998年曾告訴知名主播羅斯(Charlie Rose)，「我喜歡自己妥妥套入不同角色的感覺，那是一種巨大的自由；時間在那時停止。」

唐納蘇德蘭從未獲得奧斯卡獎提名，但2017年他獲得奧斯卡榮譽獎之一主席獎(Governors Awards)，終身成就受到表揚。

唐納蘇德蘭1935年生於加拿大布朗士維克省(New Brunswick)，14歲就當上DJ並擁有自己的廣播電台。他在多倫多大學就讀時參與戲劇演出；之後赴英國倫敦音樂戲劇藝術學院學習表演，並出現在倫敦西區戲劇和英國電視節目中。搬到洛杉磯後，他參與一系列戰爭片演出，成為明星。

唐納蘇德蘭第一任妻子是女演員洛伊絲哈德威克(Lois Hardwick)，兩人於1959年結婚，7年後離婚。他另與女演員雪莉道格拉斯(Shirley Douglas)有過5年婚姻，兩人生下一對龍鳳雙胞胎，包括同為影星的基弗蘇德蘭。1974年直至他過世，他與加拿大女演員法蘭欣蕊賽特(Francine Racette)廝守，兩人育有三名子女。

奧斯卡獎 加拿大 布朗士

上一則

美中舉行5年來首次半官方核對話 中代表：不會對台灣動用核武

下一則

華盛頓故居維農山莊 挖出18世紀醃漬櫻桃 堪稱史無前例

延伸閱讀

加拿大影星唐納蘇德蘭逝世享壽88歲 曾出演飢餓遊戲

加拿大影星唐納蘇德蘭逝世享壽88歲 曾出演飢餓遊戲
謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…

謝霆鋒為新片練出完美「大肌肌」 網讚：王菲眼光真好…
三天走四次紅毯 張榕容驚艷上海

三天走四次紅毯 張榕容驚艷上海
雷利史考特力挺「神鬼戰士2」 將有「史上最大動作戲」

雷利史考特力挺「神鬼戰士2」 將有「史上最大動作戲」

熱門新聞

西雅圖一名辣妹咖啡師遭客人潑咖啡，索性抄榔頭砸顧客汽車擋風玻璃。（擷自YouTube@FOX 13 Seattle）

遭客人潑咖啡吐口水…辣妹店員抄榔頭狠砸擋風玻璃 網一面倒狂讚

2024-06-16 04:47
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

2024-06-14 09:35
美國西南航空一架波音737 MAX 8飛機在芝加哥中途國際機場降落後滑行，攝於2019年3月。資料照片。路透

波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

2024-06-14 11:54
槍殺雙親被判終身監禁的富二代兄弟約瑟夫‧萊爾‧梅南德茲(右)與艾力克‧葛蘭‧梅南德茲。(路透資料照)

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

2024-06-20 12:03
網戀給騙子可乘之機，殺豬盤騙局大行其道。（歐新社）

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

2024-06-20 18:12
密西根州一處公園的戲水池15日傍晚發生槍擊事件。(路透)

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

2024-06-16 16:58

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋