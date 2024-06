老牌男星唐納蘇德蘭過世 享年88歲

從影60年,老牌演員唐納蘇德蘭20日去世,享年88歲。(路透)

長年活躍於影視界的老牌演員唐納蘇德蘭(Donald Sutherland)20日去世,享年88歲。唐納蘇德蘭演藝生涯漫長且多產,一生從未退休。1970年他因主演電影「外科醫生」(M.A.S.H. 又譯「風流軍醫俏護士」)走紅,近年還參與電影「飢餓遊戲」(The Hunger Games)演出。他的回憶錄「虛構,但仍真實」(Made Up, But Still True)訂11月出版。

唐納蘇德蘭的兒子影星基弗蘇德蘭(Kiefer Sutherland)20日證實父親死訊;他在X平台推文:「我認為他是電影史上最重要演員之一。無論角色好壞或醜陋,他從不畏懼。他熱愛他做的事,也做了他熱愛的事;人生夫復何求。」

唐納蘇德蘭外型高大瘦削,笑容亦正亦邪。他的第一部電影是1967年美國戰爭片「決死突擊隊」(The Dirty Dozen);1970年代開始經常出任男主角,直達演藝巔峰。

但他在勞勃瑞福(Robert Redford)1980年導演處女作「凡夫俗子」(Ordinary People)和奧利佛史東(Oliver Stone)1991年導演的電影「誰殺了甘迺迪」(JFK)中飾演的保守古怪角色,讓他充分展現演藝才華。

「我喜歡工作,我熱愛工作,」唐納蘇德蘭1998年曾告訴知名主播羅斯(Charlie Rose),「我喜歡自己妥妥套入不同角色的感覺,那是一種巨大的自由;時間在那時停止。」

唐納蘇德蘭從未獲得奧斯卡獎 提名,但2017年他獲得奧斯卡榮譽獎之一主席獎(Governors Awards),終身成就受到表揚。

唐納蘇德蘭1935年生於加拿大 新布朗士 維克省(New Brunswick),14歲就當上DJ並擁有自己的廣播電台。他在多倫多大學就讀時參與戲劇演出;之後赴英國倫敦音樂戲劇藝術學院學習表演,並出現在倫敦西區戲劇和英國電視節目中。搬到洛杉磯後,他參與一系列戰爭片演出,成為明星。

唐納蘇德蘭第一任妻子是女演員洛伊絲哈德威克(Lois Hardwick),兩人於1959年結婚,7年後離婚。他另與女演員雪莉道格拉斯(Shirley Douglas)有過5年婚姻,兩人生下一對龍鳳雙胞胎,包括同為影星的基弗蘇德蘭。1974年直至他過世,他與加拿大女演員法蘭欣蕊賽特(Francine Racette)廝守,兩人育有三名子女。