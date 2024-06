無證客太多 猶他州發傳單：去別州

正在尋求連任的共和黨籍猶他州州長考克斯,移民政策立場轉為強硬。(美聯社)

由於心目中落腳的城市提供援助愈來愈少,一些無證客 紛紛轉往猶他州 的鹽湖城等其他大城地尋找機會。紐約時報報導,但猶他州也是資源不堪負荷,近日開始在接壤鄰州地區散發西班牙文橘色傳單,奉勸無證客「考慮去別州」(Consider another state)。

猶他州在傳單上寫著,收容中心已沒有空間,「沒有旅館可以安置你們」。傳單寫著,猶他州不好找房子,開銷昂貴,食物銀行服務對象已經飽和。

報導指出,猶他州發傳單要求無證客避免前來之際,委內瑞拉無證客塞列恩(Carmen Selene)、阿佛拉多(Cleodis Alvorado)帶著兩個兒子已在當地落腳。過去幾個月裡,數以千計無證客跟他們一樣,從其他城市轉到猶他州。

去年9月,阿佛拉多一家四口從美墨邊境偷渡入境,旋即被德州州政府安排搭上前往丹佛的專車。夫妻兩人原本期待阿佛拉多找到工作就能展開新生活,但因身分問題只能與其他無證客爭搶打零工的機會。

丹佛市政府出錢的旅館住宿到期之後,阿佛拉多全家再次搭上巴士,此行目的地是隔壁的猶他州鹽湖城,聽說當地就業機會很多,對移民較為寬容;不過抵達之後才發現面臨問題與先前一樣。

阿佛拉多偶爾靠著油漆、安裝石膏板等零工賺取收入,有些時候則找不到工作。24歲的塞列恩說:「我們有錢打理三餐,但租不起房子。」一家四口目前暫住鹽湖城郊區密德瓦爾(Midvale)汽車旅館。

報導指出,原本歡迎無證客的民主黨執政城市如紐約、芝加哥、丹佛等,市府提供支援用罄之後,無法估計數量的無證客在找不到工作的情況下,紛紛遷移到其他地點,包括鹽湖城、西雅圖、甚至蒙大拿州小鎮,搭乘的巴士或飛機費用通常是由離開城市幫忙埋單。

猶他州官員說,並沒有紀錄抵達無證客人數,但根據雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse,TRAC)統計,鹽湖城移民法院審理案件從2021年的2627件,增加到2023年的2萬1000件。

正在尋求連任的共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox),談到移民政策時立場轉為強硬。考克斯6月24日在共和黨初選面臨州參議員李曼(Phil Lyman)挑戰。