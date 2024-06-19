無證客太多 猶他州發傳單：去別州
由於心目中落腳的城市提供援助愈來愈少，一些無證客紛紛轉往猶他州的鹽湖城等其他大城地尋找機會。紐約時報報導，但猶他州也是資源不堪負荷，近日開始在接壤鄰州地區散發西班牙文橘色傳單，奉勸無證客「考慮去別州」(Consider another state)。
猶他州在傳單上寫著，收容中心已沒有空間，「沒有旅館可以安置你們」。傳單寫著，猶他州不好找房子，開銷昂貴，食物銀行服務對象已經飽和。
報導指出，猶他州發傳單要求無證客避免前來之際，委內瑞拉無證客塞列恩(Carmen Selene)、阿佛拉多(Cleodis Alvorado)帶著兩個兒子已在當地落腳。過去幾個月裡，數以千計無證客跟他們一樣，從其他城市轉到猶他州。
去年9月，阿佛拉多一家四口從美墨邊境偷渡入境，旋即被德州州政府安排搭上前往丹佛的專車。夫妻兩人原本期待阿佛拉多找到工作就能展開新生活，但因身分問題只能與其他無證客爭搶打零工的機會。
丹佛市政府出錢的旅館住宿到期之後，阿佛拉多全家再次搭上巴士，此行目的地是隔壁的猶他州鹽湖城，聽說當地就業機會很多，對移民較為寬容；不過抵達之後才發現面臨問題與先前一樣。
阿佛拉多偶爾靠著油漆、安裝石膏板等零工賺取收入，有些時候則找不到工作。24歲的塞列恩說：「我們有錢打理三餐，但租不起房子。」一家四口目前暫住鹽湖城郊區密德瓦爾(Midvale)汽車旅館。
報導指出，原本歡迎無證客的民主黨執政城市如紐約、芝加哥、丹佛等，市府提供支援用罄之後，無法估計數量的無證客在找不到工作的情況下，紛紛遷移到其他地點，包括鹽湖城、西雅圖、甚至蒙大拿州小鎮，搭乘的巴士或飛機費用通常是由離開城市幫忙埋單。
猶他州官員說，並沒有紀錄抵達無證客人數，但根據雪城大學(Syracuse University)政府檔案交流中心(Transactional Records Access Clearinghouse，TRAC)統計，鹽湖城移民法院審理案件從2021年的2627件，增加到2023年的2萬1000件。
正在尋求連任的共和黨籍猶他州州長考克斯(Spencer Cox)，談到移民政策時立場轉為強硬。考克斯6月24日在共和黨初選面臨州參議員李曼(Phil Lyman)挑戰。
考克斯說，猶他州並沒有動用州政府資源為非法移民或庇護申請者提供住宿或基本服務，無證客安置等相關事宜都是由地方政府、非營利機構以及宗教團體共同分擔。
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