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在美國擁屋成本有多高？不含房貸1年還要多繳1.8萬元

美股下半年能否繼續旺？這些族群有望接棒大型科技股

AI圓夢 20元能與離世親友聊天互動

編譯徐薏茹／綜合報導
只剩幾周可活的癌末病人邦莫，和朋友用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。圖為邦莫與妻子艾內特。(美聯社)
只剩幾周可活的癌末病人邦莫，和朋友用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。圖為邦莫與妻子艾內特。(美聯社)

人工智慧(AI)正成為幫助人們應對喪親之痛的新工具，讓人在失去至親後仍然能夠與他們「對話」。

邦莫(Michael Bommer)發現自己已經處於大腸癌末期時，花了很多時間和妻子艾內特(Anett)討論他離開後的生活。

艾內特告訴他，她將最懷念的其中一件事就是隨時能夠向邦莫提問，因為邦莫博學多聞，總是與人分享他的智慧。

這激發了邦莫的一個想法：用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。

邦莫和他的朋友、AI平台Eternos執行長洛卡斯齊奧(Robert LoCascio)合作，在兩個月內，他們打造一個「全面、互動式AI版本」的邦莫，Eternos公司表示，該技術將讓邦末的家人能夠「參與他的人生經歷和見解」。

過去幾年，與喪親之痛相關的AI技術領域不斷成長，出現許多發展這一科技的公司，Eternos就是其中之一。

加州的StoryFile是這一領域最知名的新創公司之一，該公司的科技能讓使用者與預先錄製的影片互動，並針對使用者提出的問題，以演算法檢測出最相關的答案。

另一家公司HereAfter AI的「生命故事虛擬化身」(Life Story Avatar)提供類似的互動體驗，使用者可以透過回答提示或分享他們的個人故事，來創建生命故事虛擬化身。

聊天機器人Project December指導使用者填寫問卷，回答有關個人和其特徵的重要事實，然後收取10元費用，就能模擬與該角色的文字對話。

Seance AI公司免費提供和去世的親人互動的虛擬方式，AI生成親人的聲音等額外功能可再支付10元取得。

雖然有些人用這些科技作為面對悲痛的一種方式，但也有人對於公司使用AI試圖維持與逝者互動感到不安，還有人擔心這會讓哀悼的過程變得更困難。

劍橋大學未來智能中心(Centre for the Future of Intelligence)研究員卡塔齊娜·諾瓦茨克-巴辛斯卡(Katarzyna Nowaczyk-Basinska)與人共同撰寫一份相關研究，她表示，關於大規模使用數位模擬逝者的技術，其潛在的短期和長期後果所知不多，目前，這領域仍然是「一場巨大的技術文化實驗」。

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