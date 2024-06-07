涉AI領域壟斷 輝達、微軟、OpenAI遭調查 紐時：聯邦加強監管跡象

聯邦貿易委員會和司法部已達成協議，將聯手針對微軟、OpenAI和輝達等三家主導AI人工智慧產業的公司，展開反壟斷調查。(路透)

聯邦貿易委員會(FTC)和司法部 已達成協議，將聯手針對微軟、OpenAI 和輝達(NVidia)等三家主導AI人工智慧產業的公司，展開反壟斷調查。消息人士稱，FTC將主導調查微軟和OpenAI ，司法部主導調查輝達。

紐約時報率先報導此協議，CNBC隨後追蹤相關發展。紐時指出，這是拜登政府加強監管審查AI強大技術的最強烈跡象。

聯邦貿易委員會和司法部一直站在拜登政府遏制大型科技公司權力的最前線。2019年即曾以類似協議調查谷歌、蘋果、亞馬遜和Meta等科技巨頭，隨後提起訴訟，指控它們違反反壟斷法。

紐時指出，輝達、微軟和OpenAI有一段時間堪稱逃過拜登政府監管審查的衝擊；但隨著2022年底能夠產出類人文字、照片、影音的生成式AI突然出現並引發行業狂熱，情況已大不相同。

監管機構曾表示希望能就AI發展，先發制人。去年7月FTC曾對OpenAI數據收集是否傷害消費者展開調查；今年1月，FTC開始調查眾科技巨頭與AI新創企業的策略合作夥伴關係；其中包括微軟對OpenAI的投資以及Google和亞馬遜對另一家年輕AI公司Anthropic的投資。

在監管機構將就AI展開反壟斷調查消息曝光前幾天，一群現任和前任OpenAI員工曾發表公開信，表達對AI產業快速發展的擔憂；他們指AI產業缺乏監督，也沒有對願意發聲者提供舉報人保護。

這些員工寫道：「AI公司有強烈財務動機避免有效監督，這些公司目前只有微弱義務與政府分享部分訊息，更別提民間社會了；我們認為不能指望他們自願分享資訊。」

FTC主席莉娜．可汗(Lina Khan)2月受訪曾表示，該機構試圖在AI一開始就「發現潛在問題，而非年復一年後，問題根深蒂固才發現，屆時將更難糾正」。

上週，司法部反壟斷最高官員坎特 (Jonathan Kanter)曾在史丹福大學一場有關AI會議致詞指出，「AI的結構和趨勢應讓我們停下腳步；AI依賴大量數據和運算能力，可為已占主導地位的公司帶來巨大優勢。」