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初夏電影票房慘 「加菲貓」挑大梁居冠

編譯徐薏茹／綜合報導
上周末電影院票房冷清，索尼影業的「加菲貓：農場大冒險」賣座1400萬元居冠。(美聯社)
上周末電影院票房冷清，索尼影業的「加菲貓：農場大冒險」賣座1400萬元居冠。(美聯社)

索尼出品的電影「加菲貓：農場大冒險」(The Garfield Movie)在北美上映入第二個周末，票房僅下跌42%，海外新增2700萬元登上全球票房冠軍，全球票房總收入達到1億5220萬元。前一周周末票房冠軍「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa)本周末掉至第三名，票房收入約1080萬元。第二名的是派拉蒙影業(Paramount)真人動畫奇幻電影「幻幻之交」(IF)。

美聯社報導，「芙莉歐莎」票房與首周末相比下跌59%，國內票房總收入為4970萬元，全球票房總計1億1440萬元，該片製作預算約1億6800萬元。

剛過去的周末有幾部新上映的電影，包括「排球少年!! 垃圾場的決戰」(Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump)、「暴力本性」(In a Violent Nature，暫譯)、「夏令營」(Summer Camp，暫譯)、「Ezra」；但以上幾部新電影皆未擠進前五名。

迪士尼也推出新電影「年輕女子與海」(Young Woman and the Sea，暫譯)，由黛西蕾德莉(Daisy Ridley)主演，講述美國游泳運動員格特魯德·埃德爾(Trudy Ederle)的故事，她於1926年完成創舉，成為第一位成功橫渡英吉利海峽的女性；迪士尼未公布該片票房成績。

派拉蒙影業(Paramount)真人動畫奇幻電影「幻幻之交」(IF)票房排名第二，上映第三周的票房為1080萬元；「幻幻之交」是約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)最新編導作品，由萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、凱莉佛萊明(Cailey Fleming)主演，目前國內票房累計超過8040萬元，全球票房為1億3800萬元。

迪士尼、二十世紀影業(20th Century Studios)的「猩球崛起：王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)排名第四，上映第四周的周末票房為880萬元；目前國內票房累計1億4000萬元，全球票房為3億3710萬元。

迪士尼 預算 索尼

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