撐不住了 美最大連鎖海鮮紅龍蝦聲請破產

全美最大連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」19日晚間聲請破產。(美聯社)

1968創立、全美最大連鎖海鮮餐廳「紅龍蝦」(Red Lobster)近20年來業務陷入困境，其經營模式難以與Chipotle和潘娜拉麵包(Panera Bread)等更快、更便宜的連鎖餐飲品牌競爭。而紅龍蝦終於撐到極限，19日晚間依破產 法第11章聲請破產。

美聯社報導，破產程序旨在簡化營運、關閉門市並尋求出售品牌，紅龍蝦表示這段期間其600家門市將繼續營運。有豐富企業重組經驗、3月甫接任執行長來救火的提布斯(Jonathan Tibus)表示，這次重組是紅龍蝦繼續前進的最佳道路，能解決多項財務和營運挑戰、變得更加強健，並重新專注於業務成長。

紅龍蝦由達登(Bill Darden)創立，他希望推出更方便實惠的海鮮餐廳。其餐飲集團「Darden Restaurants」2014年將紅龍蝦賣給大型私募股權公司Golden Gate Capital；2016年全球最大的海鮮供應商之一的泰國 聯合集團(Thai Union Group)入股紅龍蝦、2020年增持股份成為紅龍蝦母公司。

泰國聯合集團財務長卡尼爾(Ludovic Garnier)在財報會議上談到去年紅龍蝦「蝦子吃到飽」(Ultimate Endless Shrimp)促銷活動大虧數百萬的事。卡尼爾說公司知道每人20元的價格很便宜，但最初想法是這能為餐廳帶來更多客流量；客流量確實增加了，但消費此活動的客人數量超出預期。

泰國聯合集團報告紅龍蝦2023年前9個月虧損1900萬元，到今年一月宣布有意退出少數股權投資 。紅龍蝦的法庭文件中表示年度來客數比2019年減少三成；有超過10萬名債權人，估計負債在10億至100億元之間。負責清算餐廳的TAGeX Brands上周已開始關閉、拍賣20多個州的50幾家紅龍蝦分店設備。

餐飲諮詢專家艾倫(Aaron Allen)表示，破產程序中紅龍蝦門市數量應會縮小三分之一至二分之一；而許多潛在買家只是想要該地段，即使買了也不會想維持原店營業。