美國老人去年被騙走34億元 「電腦技術支援」詐騙最常見

聯邦調查局網站有中文說明如何防範詐騙。(取自FBI官網)

網路時代，騙子的詐術更加狡猾，聯邦調查局(FBI )30日指出，年紀60歲以上的美國年長者去年總共被騙走34億元，比前年增加11%。

FBI調查員特別提醒老年人，現代騙子甚麼招數都耍得出來，要你吐出銀行存款，甚至派信差到你門口，收取現金甚至金條。

FBI負責刑事調查的副助理局長巴納可(James Barnacle)說，詐術橫行，對沒能力出門賺錢的老年人可能造成「毀滅性的衝擊」，有些人錢被騙了，處境悽慘無比。

去年FBI接獲10萬名以上的年長者報案，其中將近6000人損失超過10萬元，這是2020年新冠疫情大流行，大家宅居在家，騙子很容易透過電話行騙以來，連續兩年案例驟增，「電子」詐騙持續橫行的結果。

巴納可引述調查人員說有組織的跨國犯罪集團，透過「愛情騙術」、「投資詐騙」等手法，針對年長的美國人行騙。

騙徒利用「電腦技術支援」做為詐騙藉口。(取自FBI官網)

受害者去年最常遇到的是「電腦技術支援」型詐騙：騙子在電話中自稱是技術或客戶服務人員，假冒科技、銀行、政府官員，讓受害人相信，他們的銀行帳戶已遭外國駭客侵入，一定要趕快把錢轉到某一個帳號裡面去，才不會被領光，轉去的帳號，其實就是詐騙集團 暗中操作的帳號。

FBI說，去年5到12月騙子派快遞員到受害人家取錢的案例大增，因為受害人相信，自己的銀行帳戶已被侵入，又相信騙子的詐術，趕快把錢提光，改換現金，購買黃金等貴重金屬保值。騙子知道騙術得逞後，叫快遞員前去取錢。

巴納可說，通常騙子會先要求受害人電匯存款或換成加密貨幣，再把錢轉到「指定帳戶」，這一招行不通時，「壞蛋就會運用快遞服務」。

本月稍早，俄亥俄州 81歲老人就是收到詐騙電話後，以為對方派優步車來搶錢，就把開車人射殺了。老人接到自稱當地法院官員的電話，優步車司機又稱奉命前來收取包裹，當局認為可能是同一個騙子或同夥所為。