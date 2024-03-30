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MyPillow欠租 明州法庭下驅逐令

編譯盧炯燊／綜合29日電
寢具公司「MyPillow」創辦人兼執行長林德爾，傳出公司財務困難，27日被明尼蘇達州法院下驅逐令，要求搬離明尼亞波利斯市郊所租用的倉庫。(美聯社)
寢具公司「MyPillow」創辦人兼執行長林德爾，傳出公司財務困難，27日被明尼蘇達州法院下驅逐令，要求搬離明尼亞波利斯市郊所租用的倉庫。(美聯社)

寢具公司「MyPillow」創辦人兼執行長林德爾(Mike Lindell)因支持及散布前總統川普的2020大選「被竊論」而多次捲入話題，現在又傳出他的公司因財務困難，27日被明尼蘇達州法院下驅逐令，要求搬離明尼亞波利斯(Minneapolis)市郊所租用的倉庫。

不過林德爾在接受媒體訪問時否認財務困難，而是房東想收回物業，以此為藉口將他趕走。

「MyPillow」長期租用明市市郊一間工廠倉庫，但已積欠兩個月租金共約21萬7000元。林德爾表示，其實「MyPillow」不再需要這麼大的倉庫，去年6月清出部分空間轉租給另一家公司，但這家公司後來又不願租用，結果導致業主向法院提告。他指這是業主以欠租為由，企圖收回倉庫而已。

林德爾聲稱，「MyPillow」去年失去一個主要廣告平台，又遭部分零售商店下架，導致信貸緊縮而打亂公司現金流，但財務狀況現已改善。

儘管林德爾這樣說，但他今年1月曾經承認因為帳單糾紛，遭福斯新聞停止播放「MyPillow」廣告。此外，林德爾聲稱中國干預2020年美國總統選舉，但他提出的數據遭一名軟體工程師提訟質疑，結果一名聯邦法官上月裁定林德爾要賠償500萬元，更加深了他的財務窘境。

「MyPillow」2004年在明州成立，林德爾發明一種開孔泡沫塑料的設計並獲得專利，一度大受歡迎。新冠疫情期間，他將75%的生產線改為生產棉口罩，捐給醫護人員使用，大出鋒頭。

但由於他不斷散布川普選舉結果被竊論，包括投票機有造假問題等，最終捲入多宗官司訴訟，多個社交媒體封殺公司帳戶，「MyPillow」的產品也遭Bed Bath&Beyond、柯爾百貨(Kohl's)、H-E-B、Wayfair等全國性零售商下架，業績一落千丈。

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