54例確診與旅行有關 CDC呼籲兒童「接種麻疹疫苗」

聯邦疾病防治中心(CDC)敦促施打麻疹疫苗。(圖／unsplash)

聯邦疾病防治中心(CDC )18日在官網發布健康提示，敦促美國臨床醫生及公共衛生官員為本國12月齡以上兒童群體和6月齡以上有國際旅行計畫的嬰童，提供麻疹疫苗 接種指導。

CDC在其「健康警報網絡」的更新提示中說，目前包括美國在內的全球多個國家麻疹病例明顯增多。統計顯示，今年1月1日至3月14日，該中心接到美國境內58例麻疹確診報告，其中包括7起病例數較多的局地疫情 ，且這58例麻疹病例中有54例與國際旅行有關。

今年以來，美國報告的大多數麻疹病例發生在未接種麻疹、腮腺炎、風疹三聯疫苗（MMR疫苗）的12月齡及以上兒童中。與之相比，2023年美國總共報告麻疹病例58例、局地疫情4起。

麻疹具有高度傳染性。據CDC介紹，未接種疫苗者如果與麻疹患者密切接觸，10人中有9人會感染麻疹。麻疹幾乎完全可以通過接種疫苗來預防，MMR疫苗既安全又高效，兩劑預防有效率為97%（一劑有效率為93%）。當一個社區中95%以上的人接種了疫苗時，大多數人會通過社區免疫得到保護。

為預防麻疹感染並減少從輸入到社區傳播的風險，CDC提醒準備出國旅行的民眾，無論目的地是哪裡，都應接種MMR疫苗；衞生保健機構應確保轄區內嬰童接受MMR疫苗在內的常規免疫接種。

CDC認為，目前美國大多數社區對麻疹的免疫力很高，大規模傳播的風險很低。然而在疫苗覆蓋率低的地區，一些社區會面臨麻疹疫情風險。