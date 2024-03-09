又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

阿拉斯加航空編號AS 1437的波音737 Max 8客機1日抵達奧勒岡州波特蘭國際機場的登機門時，貨艙艙門竟呈現略為開啟的狀態。（照片翻攝：Portland Tribune / KOIN 6 News）

阿拉斯加航空1月發生一架波音737 Max 9客機門板空中飛脫，另一架波音737 Max 8客機日前也傳出了安全問題。有媒體取得的照片顯示，這架飛機在奧勒岡州波特蘭國際機場著陸與滑行至登機門的時候，貨艙艙門竟然沒有關好，呈現著略為半開的狀態。

紐約郵報與波特蘭KOIN 6電視台報導，這起事件發生在1日。阿拉斯加航空AS 1437航班從墨西哥 洛斯卡沃斯（Los Cabos）飛抵波特蘭國際機場，但根據KOIN 6發布的照片，貨艙的艙門疑似未正確關閉。

On March 1, #AlaskaAirlines Boeing 737-800 (N560AS) flight #AS1437 from Los Cabos (SJD) arrived at the gate at #Portland (PDX) with the cargo door partially open. There were passengers' pets inside the cargo hold, but none of the animals were injured.



📷©KOIN#Boeing #B737 pic.twitter.com/HOjBg4qz5t — FlightMode (@FlightModeblog) March 9, 2024

報導指出，這架波音737 Max 8的貨艙當時裝載著乘客的寵物。目前不清楚艙門開啟了多久的時間，以及此一情況是否可能會讓航班處於危險之中，但並未傳出動物受傷的消息。有消息人士表示，AS 1437當天無需緊急降落；託運的乘客寵物都在艙內，也都活得好好的。

根據阿拉斯加航空向KOIN 6新聞發出的聲明，AS 1437航班著陸後，「前貨艙門經發現已開啟」，但機組人員在飛行途中沒有察覺艙門開啟的跡象，「各種跡像都顯示艙門在著陸後部分打開」。維護團隊檢查了飛機，更換機門的彈簧，測試後重新投入服務。

儘管阿拉斯加航空似乎低調處理，但看過照片的航空專家施維特曼（Joe Schwieterman）稱為「非常重大的缺陷」，並指諸如此類的事件應該會觸發感應器。他告訴KOIN 6記者，「這事關貨艙內的許多電器設備。所以，麻煩的是，你可能有架飛機，卻沒發現一些像這樣的事情」。