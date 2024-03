又出包 阿拉斯加航空著陸驚見「貨艙門未關」 專家揪這疑點：重大缺陷

阿拉斯加航空1月發生一架波音737 Max 9客機門板空中飛脫,另一架波音737 Max 8客機日前也傳出了安全問題。有媒體取得的照片顯示,這架飛機在奧勒岡州波特蘭國際機場著陸與滑行至登機門的時候,貨艙艙門竟然沒有關好,呈現著略為半開的狀態。

紐約郵報與波特蘭KOIN 6電視台報導,這起事件發生在1日。阿拉斯加航空AS 1437航班從墨西哥 洛斯卡沃斯(Los Cabos)飛抵波特蘭國際機場,但根據KOIN 6發布的照片,貨艙的艙門疑似未正確關閉。

On March 1, #AlaskaAirlines Boeing 737-800 (N560AS) flight #AS1437 from Los Cabos (SJD) arrived at the gate at #Portland (PDX) with the cargo door partially open. There were passengers' pets inside the cargo hold, but none of the animals were injured.



📷©KOIN#Boeing #B737 pic.twitter.com/HOjBg4qz5t