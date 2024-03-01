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波音客機艙門脫落事件 面臨刑事究責 航管局要求90天內提安全計畫

記者顏伶如／綜合報導
阿拉斯加航空公司波音737 Max 9客機1月5日發生內嵌式艙門在飛行途中脫落事件。(路透)
阿拉斯加航空公司波音737 Max 9客機1月5日發生內嵌式艙門在飛行途中脫落事件。(路透)

紐約時報、彭博新聞均引述匿名消息來源指出，阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)波音737 Max 9客機1月5日發生內嵌式艙門(plug door)在飛行途中突然脫落的事件，司法部已經啟動調查，波音恐將面臨後果嚴重的刑事究責。同時聯邦航空管理局(FAA)要求波音公司在90天內交出修補建飛機的品質問題和達到安全標準的計畫。

2018年印尼獅子航空公司(Lion Air)及2019年衣索比亞航空公司(Ethiopian Airlines)737 MAX客機相繼失事，波音被發現接受安檢時，對聯邦航空管理局隱匿自動飛行系統曾經變更的事實。波音遭密謀詐欺美國的聯邦罪名起訴後，2021年以25億與司法部和解並達成緩起訴協議(deferred-prosecution agreement)。

有效期三年的緩起訴協議已於今年1月7日屆滿，剛好是阿拉斯加航空艙門脫落事件發生後兩天。失去緩起訴協議的保護傘，波音再度面對刑事起訴風險。

彭博新聞報導，消息人士透露，司法部調查人員將釐清波音對於阿拉斯加航空艙門脫落事件的處理是否違反2021年協議。

過去幾年，2018年與2018年波音737客機墜機事故罹難者家屬一直嘗試推翻2021年協議。艙門脫落事件發生的幾天後，代表罹難家屬的委任律師便要求司法部檢討波音是否違反協議。

1月5日傍晚，阿拉斯加航空1282號班機從俄勒岡州波特蘭國際機場出發，預計前往南加州安大略(Ontario)，波音737 Max 9客機離開機場約10分鐘，飛行高度到達1萬6000呎時，一道內嵌式艙門與周邊大塊機身於6時38分突然脫落。機長緊急折返波特蘭機場，171名乘客與6名機組人員安全迫降。

事件發生迄今，國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board，NTSB)尚未確定問題責任歸屬。

司法部 加州 紐約時報

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