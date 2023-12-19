轎車撞上總統車隊 駕駛被控酒駕 恐吃下最高1500元罰款

一輛轎車撞上總統護衛車隊，全副武裝的特勤人員上前詢問，肇事駕駛嚇得車內舉起雙手。(路透)

拜登 總統17日晚間於德拉瓦州威明頓市(Wilmington)離開競選總部正要上車時，護衛車隊遭到撞擊。威明頓市警局18日早上表示，肇事者是46歲的詹姆斯·庫柏(James Cooper)，他事後不久就被釋放，但已收到傳票需於日後出庭。

紐約時報 報導，威明頓市警局發言人(David Karas)表示，庫柏是當地居民，撞上了特勤局的一輛休旅車，所幸事故中總統夫婦及其他人皆未受傷；本案應該單純是起意外，肇事駕駛並不知道撞上的是總統車隊。庫柏事後被控犯下酒醉駕車(DUI)及疏忽駕駛(inattentive driving)，恐分別吃下最高1500元罰款、1年緩刑及最高75元罰款。

福斯59台(FOX59)記者Max Lewis在X平台上貼出的影片顯示，拜登步出總部、正要上車時，被問到「總統先生，為何你在民調 中輸給川普？」拜登回應「…民調錯了。」話音剛落，左方便傳來緊急煞車聲及撞擊巨響，拜登也驚訝地立刻轉頭查看，隨即被特勤人員簇擁上車。

紐約郵報(New York Post)未能立即聯繫到庫柏的代表發表評論。威明頓市是拜登兒時居住的城市之一，這並非拜登車隊第一次在總統家鄉發生事故；2020年拜登候就任前，車隊與路上的一輛汽車相撞，導致一名州警和一名77歲婦女受輕傷。