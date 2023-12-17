我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

華裔新聞主播董愷悌 一生未抽菸卻罹肺癌

記者胡玉立／綜合報導
現年76歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌在社群媒體貼文表示，自己罹患第一期肺癌，已接受腫瘤切除手術，目前在家康復中。(Kaity Tong Facebook)
現年76歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌在社群媒體貼文表示，自己罹患第一期肺癌，已接受腫瘤切除手術，目前在家康復中。(Kaity Tong Facebook)

現年76歲的紐約著名華裔新聞主播董愷悌(Kaity Tong)16日一早在社群媒體Instagram貼文表示，從不吸菸的她被診斷出罹患第一期肺癌。她建議像她一樣不吸菸的亞裔女性，去找醫生做檢查。

她的貼文寫道：「我有消息要分享。我最近被診斷出患有肺癌。而我，一輩子都不吸菸！」她表示，在診斷之前自己沒有任何症狀；「在一次特別嚴重的感冒後，我透過例常胸部X光檢查，發現得了癌症。」

董愷悌自1992年以來一直在紐約市的Pix 11新聞台工作；目前擔任該台下午5時和晚上10時周末新聞主播。

她表示，她已在斯隆凱特琳紀念醫院(Memorial Sloan Kettering)接受腫瘤切除手術，目前在家康復中，計劃明年1月中旬返回工作崗位。

董愷悌在中國出生，3歲遷台，4歲來美；她表示，這類診斷對她的族裔來說其實很常見，她希望自己的案例能對其他人有所啟發。

董愷悌之母為董孔令和女士，孔子的第76代嫡孫，1922年11月18日生於山東濟南，2021年5月 31日在於馬利蘭州去世，享年99歲。

董愷悌寫道：「醫生告訴我，這種診斷在亞裔越來越常見，尤其是不吸菸女性。那就是我；也許那就是你。這是我分享這件事的原因。」「如果你也符合這種情況，即使你沒有任何症狀，我也強烈建議你與醫生談談，確定你是否應該接受檢查。」

董愷悌說：「如果我的經驗可以鼓勵符合這種情況的人進行檢查，從而盡早發現，我會很感激。」

她還表示，「我現在已經沒有癌症了；不需要做化療或放療；而且，復發可能性非常低。」

談到自己康復的過程，她說：「康復得很緩慢但也很穩定，主要是要讓呼吸恢復正常，幫助肺的其餘部分彌補一側肺葉的損失。就像是嬰兒學步那樣。」

董愷悌多次獲得艾美獎，2018年被美國國家電視藝術與科學學院(National Academy of Television Arts and Sciences )授予「理事主席艾美獎」(Governor's Emmy Award)，以表彰她「40年來以正直和同情心報導新聞」。

艾美獎 癌症 亞裔

上一則

史上最長…冤獄42年 伊州一對表兄弟重獲自由

延伸閱讀

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
釐清肺結節成因有效預防肺癌

釐清肺結節成因有效預防肺癌
胃食道逆流超難受 常見3類藥物治療改善生活

胃食道逆流超難受 常見3類藥物治療改善生活
「肺腑之談」 華人醫療服務部肺癌預防與治療講座成功舉辦

「肺腑之談」 華人醫療服務部肺癌預防與治療講座成功舉辦

熱門新聞

新冠病毒最新變體JN.1已在美國快速傳播，CDC擔心聖誕節前後會有疫情，呼籲民眾戴口罩和打疫苗。（路透）

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

2023-12-14 20:44
聯邦調查局(FBI)統計，民眾遭遇「技術支援詐騙」損失金額在2017年為1500萬元，到了2022年增加至8億多元。（Pexels）

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

2023-12-15 10:06
美國內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）6日發生3名教職員死亡、1人重傷槍擊事故，第三名死者身分稍早曝光，為69歲的日本裔女副教授Naoko Takemaru（圖中）。(美聯社)

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

2023-12-09 00:05
眾院13日表決通過對總統拜登的彈劾調查。（歐新社）

眾院221票對212票 表決通過對拜登啟動彈劾調查

2023-12-13 19:11
亞裔退伍軍人史奈德(右三)生前與妻子(右一)以及六名子女合照。(取材自GoFundMe網站)

堪州亞裔退伍軍人搖幼女入睡猝死 妻和6子女陷困境

2023-12-14 13:28
紐菲爾德將面臨多項重罪指控。（取材自X）

北卡州師生不倫戀 老媽抓到18歲兒在公園與老師車震

2023-12-09 02:00

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬