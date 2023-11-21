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青少年遭裸照勒索 專家：不要付錢快報警

編譯徐薏茹／綜合20日電
線上裸照詐騙案使數千名青少年落入陷阱，造成受害人心靈創傷；執法官員和兒童保護專家表示，這類以青少年為目標的線上詐騙愈來愈猖獗。(美聯社)
線上裸照詐騙案使數千名青少年落入陷阱，造成受害人心靈創傷；執法官員和兒童保護專家表示，這類以青少年為目標的線上詐騙愈來愈猖獗。(美聯社)

線上裸照詐騙案使數以千計青少年落入陷阱，造成受害人心靈創傷；執法官員和兒童保護專家表示，這類以青少年為目標的線上詐騙愈來愈猖獗。

詐騙集團在網路上冒充少女與少年交朋友，分享女性裸照後要求少年發送裸照做為回報，一旦回覆，詐騙者便要求受害人匯錢，並威脅若不付錢就要在社媒分享受害人的裸照。

三年前，「全國失蹤與受虐兒童中心」(NCMEC)收到的這類金錢勒索通報還不到10件，然而去年已超過1萬件，今年迄今則已收到1萬2500件。

專家建議家長及受害青少年可以採取以下作法，避免成為性勒索受害者。

1.與孩子談談

讓青少年認識這類騙局，明白女孩通常不會主動分享裸照，若少年遭陌生人索取裸照，對方極有可能不是少女。一些騙徒會軟硬兼施迫使青少年透露社媒帳號密碼，家長要確保孩子瞭解永遠不可透露密碼，並封鎖要求裸照或威脅的人，於社群媒體上標記所有的事件。

2.保護社交媒體帳戶

Snapchat和Instagram都有默認設置，讓陌生人難以找到18歲以下使用者的帳戶並發送訊息，青少年應該將帳戶設定為私人模式，僅接受熟人的加好友請求，此外還應該在所有的社群媒體帳號上設置雙重驗證(two-factor authentication)。

3.監督孩子的付款應用程式

這些騙局通常會指示青少年透過個人對個人(P2P)付款應用程式轉帳，可以在Cash App和Venmo等手機程式上為孩子設立受贊助帳號，限制孩子匯錢的對象。

4.若孩子已經分享照片該怎麼做

首先保持冷靜，責備可能只會使情況更糟，向孩子解釋他已成為犯罪行為的受害人，需要一起合作解決問題。

5.不要付錢

付錢給勒索人或提供帳戶密碼無法阻止勒索行為，騙徒可能會不斷索取金錢或分享照片。

6.通報詐騙

只有讓科技公司知道才能讓他們介入阻止犯罪，Snap最近設立新的通報項目以加快這類案件的處理速度。

詐騙集團 社群媒體 Snapchat

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