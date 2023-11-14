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川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

習近平為何對美改唱軟調子？學者：有個不能說的原因

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普的大姊瑪麗安13日在紐約市的住宅過世，享壽86歲。(路透)
前總統川普的大姊瑪麗安13日在紐約市的住宅過世，享壽86歲。(路透)

美國媒體報導，美國前總統川普的大姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry），13日在紐約市的住宅過世，享壽86歲，死因尚未公開。

ABC報導，13日凌晨4時左右，救難人員接獲通報，稱紐約市一處公寓有人心臟驟停。並補充說，沒有任何外傷或他殺跡象。法醫稍晚將確定死因。川普發言人至今未對此消息做出回應。

瑪麗安未從事家族的房地產生意，從1974年至1983年在新澤西州擔任聯邦助理檢察官，是辦公室內僅有兩名女性之一。1983年，被時任總統雷根任命為新澤西州聯邦法官。1999年被時任總統柯林頓指派為聯邦第三巡回上訴法院法官。2019年，瑪麗安因其父親和兄弟姊妹涉稅務與金融交易詐欺等行為接受調查後，宣布退休。

知情人士透露，瑪麗安與川普關係緊密，川普在2015年首次競選總統時表示，若要提名人選進入美國最高法院，瑪麗安將是非凡的選擇。

但2016年時，川普在一次電台訪問中坦承，兩人觀點有些不同。直到川普執政最後一年，兩人的侄女瑪麗（Mary L. Trump）當時正在宣傳一本家庭的回憶錄，她公開瑪麗安於2018年和2019年痛批川普的錄音。錄音中可以聽到瑪麗安怒轟川普只想迎合支持者，根本沒有原則、虛假又殘忍，還強調「不能相信他」，兩人關係出現明顯裂痕。

川普 新澤西州 紐約市

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