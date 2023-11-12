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96歲韓戰老兵醫療紀錄不足 申請紫心勳章遭拒

編譯廖振堯／綜合11日電
96歲的韓戰老兵邁耶在戰鬥中遭迫擊砲襲擊受傷，大腿至今仍嵌著彈片，但申請紫心勳章時卻被陸軍以文件不足為由拒絕。(美聯社)
96歲的韓戰老兵邁耶在戰鬥中遭迫擊砲襲擊受傷，大腿至今仍嵌著彈片，但申請紫心勳章時卻被陸軍以文件不足為由拒絕。(美聯社)

頒發給作戰時負傷或陣亡人員的紫心勳章(Purple Heart)是美國軍事史上最悠久的勳章之一，而一名96歲的韓戰老兵邁耶(Earl Meyer)清楚記得他在1951年6月的戰鬥中遭迫擊砲襲擊受傷，因為大腿至今仍嵌著彈片，但申請紫心勳章時卻被陸軍以文件不足為由拒絕了。

美聯社報導，退伍軍人事務部(Department of Veterans Affairs，VA)的醫生告訴邁耶的彈片離坐骨神經太近，因此不想冒險動手術。退伍軍人事務部明尼亞波利斯醫療中心的醫生2005年認為此傷有「一半一半的機率」可能是在戰鬥中造成的。

現居明尼蘇達州的邁耶在2020年首次申請紫心勳章但遭陸軍拒絕，最近的拒絕信中審查委員會表示他必須「有確鑿的證據證明他受傷，且傷口是敵對行為造成、需要醫務人員治療、且治療必須有正式紀錄。」

難處便在於時隔多年欠缺了某些文件，邁耶說當年為他包紮的醫生承諾會提交表格以證明他在戰鬥中受傷，但似乎沒有實現；邁耶認為這名醫生可能在行動中陣亡，畢竟他所屬的步兵排只有少數成員毫髮無傷。

而邁耶當時的傷勢還沒有嚴重到足以撤出前線，因此他受傷後仍留在戰場上。陸軍醫療記錄顯示他在攜帶機關槍時從山上摔下來、背部受傷，幾天後搬運彈藥時加重傷勢。紀錄未寫明其它傷勢，唯一的線索是他注射過破傷風疫苗，可能是為防止砲彈碎片感染傷口。

邁耶稱他因背傷住院時褲子上仍然有破洞、腿上還帶著滲血的繃帶，他說當時應該告訴醫護兵，但那時沒有考慮勳章、文件之類的事，只想著活下去並很高興能脫離那裡。

邁耶9月提告國防部和陸軍，軍方發言人韋默(Michael Weimer)表示將重新仔細調查。邁耶稱他本來沒有想追求紫心勳章，因為他與其他許多老兵比起來，傷勢輕多了。但三個女兒說服他採取行動，女兒珊迪(Sandy)認為勳章將為父親的回憶畫下句點。

退伍軍人事務部 國防部 疫苗

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