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耶魯男被指性侵遭退學 告女方誹謗 法院判無罪 准他反訴

編譯潘勛／綜合23日電
耶魯大學一名男生被控性侵，法院判決無罪後，他回過頭來控告女方誹謗。(美聯社)
耶魯大學一名男生被控性侵，法院判決無罪後，他回過頭來控告女方誹謗。(美聯社)

2018年耶魯大學一場校內紀律懲戒會議上，當時的學生卡恩(Saifullah Khan)坐著聽一名女生控訴遭他性侵；卡恩和他的律師連申辯或反詰的機會都沒有，最後被校方開除。這起案件後來還是鬧上了法院，但庭審進行不到三小時，卡恩就獲得無罪開釋。

現在，卡恩反過來要告該名女生誣告。而且康州高等法院判決，卡恩有權提告。

紐約時報報導，那場懲戒會議上，已畢業的女方透過視訊向校務紀律小組陳述，卡恩如何在萬聖節派對後性侵她。卡恩和他的律師未能獲准進入會議室內，也不准交叉盤問她。兩人只能聽著麥克風傳出女方單方面陳述。卡恩覺得自己無能為力，無法改變處境，結果不出所料，耶魯將他逐出校園。

但是在後來的刑事審判庭上，情況截然不同。他的律師使用足以令女權主義人士嚇到的方式，盤詰那名女子：妳當時穿什麼？喝了多少酒？有沒發調情的簡訊？與耶魯懲戒會議最大的差別是：檢方必須證明卡恩的犯罪行為是否「超乎合理懷疑」。

聽審還不到三個小時，陪審團便將卡恩無罪開釋。

由於兩次聽審過程及結果迴然不同，卡恩決定針對女方在耶魯紀律會上的說法，對她提起誹謗訴訟；此案於2019年提出，其結果將對全國各大學審查這類性侵指控，構成挑戰。

正常情況下，類似的訴訟成立機會很小；在康州及其他州，耶魯這類「準司法」聽審會裡，證人擁有絕對豁免權，不會吃誹謗官司。

紐時指出，康州高等法院的判決，只適用發生在該州的案件，但已在全國大學引發迴響。大學校務人員參酌自己所在州的州法，判斷他們的紀律懲戒會是否會讓證人有吃誹謗罪官司之虞，更重要的是校方如何審理校園性侵案，對雙方才公平。

耶魯大學 性侵 紐約時報

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