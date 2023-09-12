州議員候選人「為了做好事籌錢」 遭爆跟丈夫上網直播性行為討小費

維吉尼亞州 11月將舉行州議會兩院的全面改選，華盛頓郵報11日報導，根據該報記者瀏覽過的線上影像，一位競選維州州眾議院關鍵席次的民主黨 籍候選人跟先生向網友直播表演性行為，並鼓勵他們為「特定要求」付「小費」。

這位候選人叫吉布森（Susanna Gibson），今年40歲，是一位執業護理師暨兩個孩子的母親，正競選州府里奇蒙（Richmond）市郊一個競爭非常激烈的選區，卻被爆料在免費成人內容平台「Chaturbate」直播性行為。

Virginia Democrat in key House district performed sex acts online for tips. https://t.co/ejErH7PKIW — Laura Vozzella (@LVozzella) September 11, 2023

「Chaturbate」影像不只在站上現場直播，同時經常存檔到其他公開網站。吉布森投身選戰後，夫妻倆在該網站直播的十多隻影片於2022年9月被存檔到其中一個名為「Recurbate」的公開網站，最近一次是兩隻影像於2022年9月30日存檔，但不清楚現場直播的時間。

根據華郵 瀏覽的影像，吉布森曾為了表演特定行為索取「小費」，明顯違反了「Chaturbate」的服務條款與條件，也曾向觀眾表示自己正在「為了做好事（for a good cause）籌錢」。在多隻影像中，吉布森一度中斷性行為，好在床頭電腦打字。

據轉述，吉布森曾直接對著螢幕講話，敦促觀眾透過經由「Chaturbate」購買的代幣（tokens）給小費，還曾經同意只在「私人聊天室」（private room）表演特定行為。她在回應要求夫妻倆表演特定行為時說，「在我讓他做這檔事之前，我需要，像是，更多代幣。一個代幣不行，要更多，為了做好事籌錢」。隨著網友明顯付了小費，她幾乎立刻說了5次的感謝，並告知丈夫，她會同意表演那個行為。

據轉述，吉布森會帶頭跟網友講話，但她當律師的先生有一次插話，說「來吧，伙計們」，應是在呼應她要求付小費。

雖然這些影像仍列在「Recurbate」上，但一名共和黨黨工將訊息告知華郵後，截至9日已不再供網友瀏覽。不過，影像仍在另一個無密碼保護的網站播放，至少另外兩個公開網站顯示了取自影像的露骨截圖。

吉布森在書面聲明表示，曝光這些影像「非法入侵我的隱私，旨在羞辱我和我的家人」，堅稱此舉不會嚇倒她，也不會讓她噤聲。