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州議員候選人「為了做好事籌錢」 遭爆跟丈夫上網直播性行為討小費

編譯周辰陽／即時報導

維吉尼亞州11月將舉行州議會兩院的全面改選，華盛頓郵報11日報導，根據該報記者瀏覽過的線上影像，一位競選維州州眾議院關鍵席次的民主黨籍候選人跟先生向網友直播表演性行為，並鼓勵他們為「特定要求」付「小費」。

這位候選人叫吉布森（Susanna Gibson），今年40歲，是一位執業護理師暨兩個孩子的母親，正競選州府里奇蒙（Richmond）市郊一個競爭非常激烈的選區，卻被爆料在免費成人內容平台「Chaturbate」直播性行為。

「Chaturbate」影像不只在站上現場直播，同時經常存檔到其他公開網站。吉布森投身選戰後，夫妻倆在該網站直播的十多隻影片於2022年9月被存檔到其中一個名為「Recurbate」的公開網站，最近一次是兩隻影像於2022年9月30日存檔，但不清楚現場直播的時間。

根據華郵瀏覽的影像，吉布森曾為了表演特定行為索取「小費」，明顯違反了「Chaturbate」的服務條款與條件，也曾向觀眾表示自己正在「為了做好事（for a good cause）籌錢」。在多隻影像中，吉布森一度中斷性行為，好在床頭電腦打字。

據轉述，吉布森曾直接對著螢幕講話，敦促觀眾透過經由「Chaturbate」購買的代幣（tokens）給小費，還曾經同意只在「私人聊天室」（private room）表演特定行為。她在回應要求夫妻倆表演特定行為時說，「在我讓他做這檔事之前，我需要，像是，更多代幣。一個代幣不行，要更多，為了做好事籌錢」。隨著網友明顯付了小費，她幾乎立刻說了5次的感謝，並告知丈夫，她會同意表演那個行為。

據轉述，吉布森會帶頭跟網友講話，但她當律師的先生有一次插話，說「來吧，伙計們」，應是在呼應她要求付小費。

雖然這些影像仍列在「Recurbate」上，但一名共和黨黨工將訊息告知華郵後，截至9日已不再供網友瀏覽。不過，影像仍在另一個無密碼保護的網站播放，至少另外兩個公開網站顯示了取自影像的露骨截圖。

吉布森在書面聲明表示，曝光這些影像「非法入侵我的隱私，旨在羞辱我和我的家人」，堅稱此舉不會嚇倒她，也不會讓她噤聲。

華郵 維吉尼亞州 民主黨

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