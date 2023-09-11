賓州殺人犯越獄10多天 改變容貌、偷車找朋友 多次現蹤被舉報

警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

上月底從賓州 切斯特郡監獄 (Chester County Prison)逃獄的殺人犯卡瓦坎特(Danelo Cavalcante)已經逍遙法外11天，不但外貌改變，並且駕駛偷來的汽車逃出警方原本的搜索範圍。賓州警方決定全面動員、擴大追捕行動，希望盡快將他逮捕歸案。

有線電視新聞網(CNN)報導，34歲的卡瓦坎特8月31日逃獄後，警方以監獄為中心點，在方圓約三哩搜索圈，進行追捕。據多名民眾提供的線索，拼湊出逃犯的行蹤。9日晚間，卡瓦坎特在距離圍捕警戒線約四分之三哩處，偷竊一輛2020福特Transit箱型貨車，駕車前往東派克蘭(East Pikeland)找朋友。

賓州警官彼文斯(George Bivens)表示：「透過監視器畫面，我們得知逃犯曾和該名友人交談，並商討外出見面事宜，但友人正和家人共進晚餐，因此沒有答應，隨後卡瓦坎特就離開。」

不過卡瓦坎特並不死心，接著又駕車前往菲尼克斯維爾(Phoenixville)尋找另一名朋友，結果撲了個空，而且還被居民發現行蹤，立即報警，因此警方確認卡瓦坎特已逃出原本的搜索範圍。

根據警方公布的卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿一件綠色帽T上衣，由於外貌改變，並企圖偷車逃逸，因此警方呼籲社區居民關好住家門窗和汽車，以免逃犯有機可趁。

同時賓州警方堅信卡瓦坎特依然在賓州境內逃竄，決定擴大搜索範圍。而且為了避免節外生枝，預防逃犯取得外援，因此決定先將卡瓦坎特妹妹保護管束。

卡瓦坎特被控殺害33歲前女友布蘭達奧(Deborah Brandão)而被判處一級謀殺罪，並於兩周後逃獄，而且監獄監視器錄下卡瓦坎特逃獄過程，但當時值班的塔台警衛渾然不知，因此事後已遭到獄方解雇。