國防部報告：三軍官校性犯罪已達「令人震驚」地步

國防部研究報告指出，三軍官校性侵等犯罪行為已達「令人震驚」地步。圖為空軍官校學生。(美聯社)

陸海空三軍官校性侵 等犯罪行為已達「令人震驚」地步，國防部 研究報告指出，領導作風必須改進，「惡整新兵」等劣習必須停止，行為教育 必須深入課堂。

五角大廈官員說，官校必須責成學生領袖幫助同學，更重要的是，改正官校學生在校所受教育與「學長」惡行劣跡卻未受懲戒的矛盾現象。

報告建議國防部增派資深軍官和各界領袖與三軍官校學生共謀改進、解決之道，包括擴大教育訓練課程。

官員指出，過去這方面的討論，都說紓壓、行為不檢、社交媒體、生活習慣等問題都出在課餘或周末，研究報告建議，這些問題在課堂上就要學會解決，並且評分。

本研究報告出爐前，國防部另已報告說，2021至22學年度，各校性侵案例劇增，幾乎五分之一官校生有非志願遭受性接觸的經驗，這是國防部多年前開始這調查以來的最高比率。

國防部研究報告指出，三軍官校性侵等犯罪行為已達「令人震驚」地步。海軍官校尤其嚴重，2022年比2021年增加一倍。(美聯社)

三軍官校學生申訴遭性侵的案例比前一學年增加18%，海軍官校尤其嚴重，2022年比2021年增加一倍。

報告引述的不具名意見調查所詢問的非志願性接觸，是指在校發生的各類型「不想要」的性接觸，包括觸摸、強暴都算。喝酒是最大肇因。

國防部長奧斯丁下令國防官員到馬里蘭州海軍官校、科羅拉多州空軍官校和紐約州西點軍校，實地評估現況並提出改進建議，因此產出前述的研究報告。

報告提出立即可行以及長期應做的改進方法，並建議消滅導致問題的氛圍或文化。奧斯丁下令立即執行。

奧斯丁承認，要消除性侵、性騷擾，三軍官校該做的事「還多得很」，這種惡行劣跡「令人不安，不可接受」，不但危害團隊合作，還會破壞美軍的戰備力量。

知情官員指出，學校提出再切實的教育訓練計畫，都不敵「惡毒、不健康」的軍中文化，縱容做壞事的學長安然無事，學弟學妹自然變得憤世嫉俗，對體制失去信心，甚至有樣學樣。