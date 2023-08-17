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U簽證需時數年 無證移民無法合法工作 易受「二次傷害」

編譯盧炯燊／綜合16日電
美國公民及移民服務局核發的U簽證，是協助執法部門調查犯罪的重要工具。(Getty Images)
美國公民及移民服務局核發的U簽證，是協助執法部門調查犯罪的重要工具。(Getty Images)

美國公民及移民服務局(USCIS)核發的U簽證，旨在提供給在美國遭到刑事犯罪暴力傷害的無證移民合法居留，目的是幫助受害者留在美國協助警方調查及指控罪犯，每年名額1萬個，也是幾種可以轉換綠卡的簽證之一；然而要申請這類簽證的，等待時日長久，全國公共廣播電台(NPR)訪問了其中17位申請者，他們等待的時間由兩年到七年，還在繼續等待，這樣的拖延反讓他們陷入困境。

USCIS最新報告指出，超過30萬份U簽證正在等候處理；由於大量申請積壓，加上移民律師多數建議申請者不要離開美國，這使申請者在不能合法工作的情況下等待數年。

有權益組織指出，這些申請人為了生活及生存，絕大多數被迫幹低收入工作，比如修剪草坪、打掃房子或照顧孩子。但這不是維持生計的工資，不足以養家餬口。

儘管USCIS在2021年更新申請流程，允許等待的申請人申請工作許可證。但多位經常處理U簽證的律師表示，這沒有給申請人帶來太大幫助，因為獲得工作許可證仍需要等待4年多。

華盛頓大學法律學院教授奧爾洛夫(Leslye Orloff)在2000年參與制訂U簽證計畫，她說計畫原意是追究犯罪者的責任，同時為受害者提供幫助及保護，但絕不能花那麼多時間。

她又說這種簽證是雙向的，只有當執法機關等認證單位，認為申請人是完全合作追捕犯罪分子時，才有資格獲得簽證。

然而何謂完全合作卻沒有標準定義。北卡州大學法學院一份報告指出，各州、市和郡的認證政策各有不同，從拒絕所有申請到抓獲罪犯被時才認證。

奧爾洛夫表示，漫長的等待只會讓申請人容易在工作場所受到二次傷害，包括性侵、性騷擾、身體虐待、工資盜竊等。

USCIS在回應NPR的查詢時說，正透過今年初開設新的簽證處理中心來減少積壓案件。

簽證 移民 性騷擾

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