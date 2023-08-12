「馬祖大戰」將在義大利史詩級地點開打？查克柏格：我說了才算

全球科技界億萬富豪馬斯克與查克柏格的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注，儘管馬斯克宣稱他們將在義大利一處「史詩級」地點單挑，但查克柏格卻發文稱各界先不要相信對戰日期已經排好了。（路透 / NURPHOTO）

全球科技界億萬富豪馬斯克 與查克柏格 的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注，馬斯克11日宣稱兩人將在義大利 一處「史詩級」地點單挑，查克柏格隨後則表示，直到他本人證實以前，各界不要相信對戰日期已經排好了。

根據此前新聞、社群媒體貼文跟The Verge的報導，馬斯克宣稱這場鐵籠對戰將在他的「X」（原名推特）與查克柏格的「Meta」進行串流直播，大家在螢幕上看到的一切「將是古羅馬」元素，「所以完全沒有現代的東西」，還說他跟義大利總理與文化部長談過，他們已經同意了一個「史詩級」地點。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）在聲明表示，「我與馬斯克進行長時間且友好的電話交談，我們談論了對古羅馬歷史的共同熱情。我們正在討論如何在尊重遺址的情況下，舉辦一場偉大的慈善和能喚起大眾歷史意識的活動」，但強調賽事地點不會是羅馬。

當事人之一的查克柏格隨後表示，鐵籠對戰的其餘細節也讓他感到驚訝。查克柏格在自家社群媒體「Threads」發文指出，「我熱愛這個運動，從伊隆挑戰我的那一天起，我就已經準備好戰鬥。如果他曾同意實際的日期，你們會從我這裡聽到，在那之前，請假定他說的任何事情都還沒有取得一致意見」。

查克柏格接著寫到，他並不指望馬斯克，「但當我準備好的時候，就會分享下一場對戰的細節」。