「馬祖大戰」將在義大利史詩級地點開打？查克柏格：我說了才算

全球科技界億萬富豪馬斯克 與查克柏格 的「鐵籠格鬥賽」一直廣受全球關注,馬斯克11日宣稱兩人將在義大利 一處「史詩級」地點單挑,查克柏格隨後則表示,直到他本人證實以前,各界不要相信對戰日期已經排好了。

根據此前新聞、社群媒體貼文跟The Verge的報導,馬斯克宣稱這場鐵籠對戰將在他的「X」(原名推特)與查克柏格的「Meta」進行串流直播,大家在螢幕上看到的一切「將是古羅馬」元素,「所以完全沒有現代的東西」,還說他跟義大利總理與文化部長談過,他們已經同意了一個「史詩級」地點。

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.