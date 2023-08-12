我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

康州紐海文公校系統 被駭走600萬元

編譯周芳苑／綜合11日電
康州紐海文市公立學校電腦系統遭駭客入侵，被偷走600萬元，失竊款項中有360萬元已被追回。(New Haven學區官網)
康州紐海文市公立學校電腦系統遭駭客入侵，被偷走600萬元，失竊款項中有360萬元已被追回。(New Haven學區官網)

康乃狄克州紐海文市(New Haven)市長埃里克(Justin Elicker)說，駭客入侵該市公立學校電腦系統偷走600萬元，創下類似案件首例。

所幸，失竊款項中有360萬元已被追回，全案仍在調查中；目前除了員工支薪外，紐海文市暫停其他電子轉帳，以支票代替。

埃里克說，有人貪婪到從學童身上偷錢，令人震驚；他說，駭客顯然是在5月底入侵公校系統營運長電郵信箱，隨後開始監看學校主管、供應商、市府財務辦公室間的對話；駭客冒充學校主管及供應商，將學校經費轉入詐欺帳戶。

四筆總金額超過590萬元的款項原本要支付給巴士公司，6月間被轉入詐欺帳戶，另二筆7萬6000餘元款項本該支付給律師事務所，也在6月間被轉到詐欺帳戶。

直到6月23日巴士公司通知未收到預期付款，市府官員才警覺發生駭客事件，迅速通知銀行及紐海文警察局，聯邦調查局(FBI)也出面協助。

7月初，駭客企圖將市府打算支付給清潔服務供應商SJ Services的款項轉走，但當時駭客已被盯上，市府停止電子付款，財務室未批准該筆轉帳。

FBI將這樣的駭客手法稱為「商業電郵犯罪」(business email compromise)，是財務殺傷力最大的線上犯罪。

FBI及時動員，追回被偷走的360萬元，另正試圖取回其他款項。

市府同時展開內部審查，財務辦公室一名官員被安排帶薪休假接受進一步調查。埃里克說，他們不覺得有市府員工涉案，但要確保所有員工遵循適財務和網路安全程序。

學校系統及其他公家機構一直是駭客攻擊的目標。去年秋季，紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)政府遭駭客入侵，不得不改用紙筆和1990年代的傳真機處理公務；駭客竊取敏感數據，迫使長島1萬名公務員停用電郵。

駭客 詐欺 FBI

上一則

校車改路線癱瘓 肯塔基公校停課

下一則

法官醉後槍殺妻子 被控謀殺重罪

延伸閱讀

校車改路線…學生晚上10時才到家 肯塔基公校挨轟

校車改路線…學生晚上10時才到家 肯塔基公校挨轟
將1歲女兒留車中5小時 紐約公校圖書管理員被捕

將1歲女兒留車中5小時 紐約公校圖書管理員被捕
駭客勒贖48個學區 白宮強化K-12網安

駭客勒贖48個學區 白宮強化K-12網安
盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展

盟友也駭…北韓駭客入侵俄火箭商 隨後飛彈計畫有進展

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
曼哈頓鬧區的聯合廣場發生騷亂，場面一片混亂。(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓數千人大騷亂 至少12傷、65人被捕

2023-08-05 02:15

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉