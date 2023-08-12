康州紐海文公校系統 被駭走600萬元

康州紐海文市公立學校電腦系統遭駭客入侵，被偷走600萬元，失竊款項中有360萬元已被追回。(New Haven學區官網)

康乃狄克州紐海文市(New Haven)市長埃里克(Justin Elicker)說，駭客 入侵該市公立學校電腦系統偷走600萬元，創下類似案件首例。

所幸，失竊款項中有360萬元已被追回，全案仍在調查中；目前除了員工支薪外，紐海文市暫停其他電子轉帳，以支票代替。

埃里克說，有人貪婪到從學童身上偷錢，令人震驚；他說，駭客顯然是在5月底入侵公校系統營運長電郵信箱，隨後開始監看學校主管、供應商、市府財務辦公室間的對話；駭客冒充學校主管及供應商，將學校經費轉入詐欺 帳戶。

四筆總金額超過590萬元的款項原本要支付給巴士公司，6月間被轉入詐欺帳戶，另二筆7萬6000餘元款項本該支付給律師事務所，也在6月間被轉到詐欺帳戶。

直到6月23日巴士公司通知未收到預期付款，市府官員才警覺發生駭客事件，迅速通知銀行及紐海文警察局，聯邦調查局(FBI )也出面協助。

7月初，駭客企圖將市府打算支付給清潔服務供應商SJ Services的款項轉走，但當時駭客已被盯上，市府停止電子付款，財務室未批准該筆轉帳。

FBI將這樣的駭客手法稱為「商業電郵犯罪」(business email compromise)，是財務殺傷力最大的線上犯罪。

FBI及時動員，追回被偷走的360萬元，另正試圖取回其他款項。

市府同時展開內部審查，財務辦公室一名官員被安排帶薪休假接受進一步調查。埃里克說，他們不覺得有市府員工涉案，但要確保所有員工遵循適財務和網路安全程序。

學校系統及其他公家機構一直是駭客攻擊的目標。去年秋季，紐約長島蘇福克郡(Suffolk County)政府遭駭客入侵，不得不改用紙筆和1990年代的傳真機處理公務；駭客竊取敏感數據，迫使長島1萬名公務員停用電郵。