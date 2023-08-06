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小鎮爭補助 自己做人口普查的愈來愈多

編譯盧炯燊／綜合5日電
田納西州小鎮黎巴嫩要求人口普查局進行特別普查，但因索價88萬元，該小鎮最後決定自行普查，以節省經費。(美聯社)
田納西州小鎮黎巴嫩要求人口普查局進行特別普查，但因索價88萬元，該小鎮最後決定自行普查，以節省經費。(美聯社)

聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)可以應社區要求進行收費「特別人口普查」，儘管得出的數字不會如十年一次的全國人口普查那樣改變政治版圖，但可以為地方帶來更多州政府及聯邦補助。

為此田納西州小鎮黎巴嫩(Lebanon)要求人口普查局，針對納許維爾(Nashville)都會區周邊的小城鎮做一次特別人口普查，不過人口普查局索價88萬元，使得這個只有4萬4000人的小鎮猶豫不決，最後決定自行普查，因為花費較小。

數據顯示，自2020年全國人口普查後，田州有三個社區展開自己做普查，而不向人口普查局求助。而2010年全國人口普查後，田州自行普查的社區數更高達54個。

類似的自行普查在其他州也有出現，例如北卡羅來納州，規定只有居民少於500人的城鎮才能自行普查。 根據2020年人口普查，該州度假小鎮「方達拿壩」(Fontana Dam)僅有13名居民，重新自行普查後數字增加了三倍。

曾在國會任職的人口普查專家洛文塔爾(Terri Ann Lowenthal) 認為，自行普查對於爭取更多聯邦及州政府經費的確很有用，但也存在問題，例如資訊保密、如何準確統計住所以及季節性住戶數字，都是非一般的統計。

但北卡州人口統計學者克萊恩(Michael Cline)指出，就以方達拿壩這樣的迷你社區為例，即使自行人口統計使人口數字得以增加，但獲得的州及聯邦經費不會產生巨大變化。

對於愈來愈多社區自行普查，人口普查局表示，該局不會跟進或為自行人口普查的社區背書，除非是由該局負責執行。

伊利諾伊州的平格里格羅夫村(Village of Pingree Grove)就委託人口普查局重做人口普查，花費37萬3000元，但村長認為很值得。

人口普查 北卡羅來納州 田納西州

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