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熱浪灼傷經濟 德州今年產值恐減95億

編譯廖振堯／綜合29日電
向來自豪能夠承受酷熱的德州休士頓居民，在今年夏天紛紛舉起白旗。(美聯社)
向來自豪能夠承受酷熱的德州休士頓居民，在今年夏天紛紛舉起白旗。(美聯社)

中西部和西南部熱浪不斷，連向來自豪能承受酷熱的德州休士頓居民都叫苦連天。企業和居民移往室內、改變工作和消費習慣，宛如回到疫情初期的隔離：在家網購娛樂，取消社交活動。如果持續炎熱，這種情況恐成為每年必經模式，經濟也將受害。

華爾街日報報導，調研機構佩里曼集團(Perryman Group)經濟學者兼總裁佩里曼(Ray Perryman)表示，假設德州今年夏天平均溫度比長期平均溫度高出約華氏2.6度並持續到8月底，德州今年的生產總值將減少約95億元。

德州休士頓遭熱浪侵襲期間，一名在街頭工作的攤販用毛巾猛擦汗水。(美聯社)
德州休士頓遭熱浪侵襲期間，一名在街頭工作的攤販用毛巾猛擦汗水。(美聯社)

薪資平台Gusto的經濟學者帕度(Luke Pardue)分析，德州旅遊、藝術和娛樂業以及體育休閒業的中小型企業員工，從6月中旬至7月中旬平均每周工作19.6小時，比2019年到2022年同期減少20%。

Buffalo Bayou Brewin餐廳的策略長霍洛維茨(Jonathan Horowitz)估計熱浪期間，收入比去年同期下降約10%。房地產經紀人韋斯崔(Samuel Westry)則說他的一些客戶熱到不想親自看房，這很難讓他成交；大熱天也讓房子很難看起來完美，他總是祈禱冷氣別壞、電力別斷。

不過還是有些生意因熱浪獲益。West Montgomery汽車維修店老闆阿德(Darrell Ard)表示，他近期不斷幫客戶添冷媒、修空調，之前人們會為了省錢而遲遲不修，但現在會立即報修。

空調服務公司Aire Serv的共同所有人西米涅茲(Hector Jimenez)表示，服務請求年增約12%，他每天工作10到12小時也忙不過來。據管理軟體Jobber數據，上個月全美範圍內暖通空調(HVAC)維修費，比2021年6月平均上漲28%至1401元。

美洲開發銀行經濟學者霍夫曼(Bridget Hoffmann)與其他專家2019年合著的一份研究論文發現，夏季平均氣溫每升高華氏1度，該州生產總值年成長率就會下降0.154個百分點；在德州等南部州下降幅度約是兩倍。其中農業、建築、金融和保險等行業產出受到負面影響，公用事業、採礦業的產出則成長。

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