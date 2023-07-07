「患者有許多恐懼」 印州墮胎禁令生效前 手術次數已遽減

印第安納州墮胎禁令即將生效，數據顯示在印州進行的墮胎手術次數急遽下降。圖為反對墮胎人士在印第安納州墮胎診所前散發傳單。(美聯社)

印第安納州高等法院上月底裁定，該州嚴苛的墮胎 禁令並未違反州憲法，這項受共和黨支持的墮胎禁令可能將於幾周內生效，而數據顯示在印州實施的墮胎手術次數已急遽下降。

印州衛生廳最新報告指出，該州的墮胎總數於2022年躍升13%，墮胎手術增加1115件，共達9529件，增長的主要原因是肯塔基州、俄亥俄州 實施更嚴苛的禁令，造成跨州尋求墮胎手術的人數增加，來自州外孕婦的墮胎病例從2021年的465例增長至去年的1827例，其中約85%的孕婦來自肯塔基或俄亥俄州。

但印州的墮胎手術於2022年最後幾個月及今年前幾個月驟減，隨著墮胎禁令短暫生效約一周，2022年最後幾個月的每月墮胎比率下降三分之一甚至更多，禁令後因法律挑戰停止，墮胎診所則面臨病患的疑問及人力短缺問題；1月至3月間，全州七間有執照的墮胎診所中，其中兩間未做任何墮胎手術。

非營利組織「美國計畫生育 協會」(Planned Parenthood)印州產科醫生艾咪·卡德威爾(Amy Caldwell)指出，上州高等法院裁定結果出爐後，不了解這場法律戰的病人感到更加焦慮，「患者有許多恐懼與誤解，他們認為墮胎被限制，無法在印州接受墮胎」。

美國計畫生育協會譴責這場「出於政治動機的攻擊」，在病患之間造成混亂與困惑，協會發言人表示最快在8月初，患者將被迫離開本州尋求墮胎手術，在醫療保健體系外尋求墮胎，或者只能違背孕婦本身意願持續妊娠。

印州墮胎禁令將禁止絕大部分的墮胎，即使在懷孕初期也不例外；禁令包含一些例外情況，因強暴或亂倫懷孕的情況下，允許在受孕後10周內墮胎；另外允許在懷孕20周後，若胎兒被診斷出致命的異常情況，或是為了保護母親生命及身體健康，可執行墮胎。