3810米深撈起 泰坦號殘骸運抵加拿大 罹難者也在內

泰坦號潛水器殘骸被打撈上岸後，送到位於加拿大聖約翰斯市的海岸巡防單位。(美聯社)

上周內爆的泰坦號(Titan)小潛水器殘骸，28日被打撈上岸，同時也發現潛水器乘客的遺體。海防隊發言人紐鮑爾 (Jason Neubauer)說，被遙控器具從離鐵達尼號沉船地點約1600呎(約488米)的1萬2500呎(3810米)深的海底撈獲後，28日運抵加拿大 紐芬蘭聖約翰斯市(St. John's)的海岸巡防單位。隨後送往美國海岸防衛隊調查；海防隊說，潛水器乘客的遺體也在裡面。

海防隊表示，希望撈上岸的證物能幫助釐清出事原因，防止類似悲劇再度發生。

海防隊28日晚發出聲明表示，已經從海底發現了殘骸和可能的證據，其中包括人類遺骸。

美國廣闊海洋研究公司(Pelagic Research Services)所屬的遙控機由加拿大北極海平面號運抵失事海域後，下海打撈，把這具22呎長的潛水器殘骸撈起後，運到加拿大的聖約翰斯市。打撈公司說，離岸作業雖已完成，打撈小組的任務仍未結束。

該公司說，小組已連續十天不眠不休搶救，現仍「急著要完成任務，把(艇內五人的遺體)交還給他們的親屬。」

泰坦號小潛水器6月18日下水後失聯，海防隊等國際搜救單位搜尋無功，22日宣布小艇內爆，艇內五人全數喪生。潛水器殘骸從離鐵達尼沉船處488公尺的地方撈起。

海巡人員請益的專家哈慈菲爾德(Carl Hartsfield)說，詳細分析泰坦害殘骸的實體後，或許能解答它失事的原因；分析艇內發出與記錄的電子資料也有助解答。

他說，任何深海潛水器具的設備都會記錄很多資料，也會傳送資料，問題是，這些資料還拿不拿得到；他說：「這個問題的答案，我真的不知道。」

全國交通安全委員會(NTSB)說，海防隊已經宣稱泰坦號小潛水器事故是「一大海難」，海防隊將負責調查。海防隊28日對調查進展不予置評，也參與調查的NTSB和加拿大運輸安全局也婉拒發言。

經營泰坦號海底觀光 旅遊的美國「海洋之門探險」公司自泰坦號失聯後，就關門大吉。泰坦號在巴哈馬註冊，母船北極公主號則是加拿大籍。

艇內五人分別為英國、巴基斯坦、法國和美國國籍。他們是海洋之門執行長暨艇長羅許(Stockton Rush)，巴基斯坦名門達武德(Shahzada Dawood and Suleman Dawood)父子，英國冒險家哈丁(Hamish Harding)和鐵達尼號專家納若雷(Paul-Henri Nargeolet)。