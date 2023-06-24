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幼童易受傷 750萬個沙魚寶寶回收

編譯周芳苑／綜合23日電
加州玩具製造商Zuru宣布回收750萬個會唱歌、會游泳的「沙魚寶寶」沐浴玩具，因為如果幼童坐在或者跌落到這款玩具上，可能受傷。(消費者產品安全委員會官網)
加州玩具製造商Zuru宣布回收750萬個會唱歌、會游泳的「沙魚寶寶」沐浴玩具，因為如果幼童坐在或者跌落到這款玩具上，可能受傷。(消費者產品安全委員會官網)

加州玩具製造商Zuru宣布回收750萬個會唱歌、會游泳的「沙魚寶寶」(Baby Shark)沐浴玩具；目前已有十餘起兒童把玩這款玩具時發生撕裂傷和刺傷的報告。

總部位於加州艾爾索岡多(El Segundo)的Zuru表示，召回範圍包括全尺寸及迷你尺寸的「沙魚寶寶」，這款玩具頂部有硬塑膠材質的鰭片，容易讓幼童受傷。

根據「美國消費者產品安全委員會」(U.S. Consumer Product Safety Commission)，目前已有12件全尺寸Robo Alive Junior Baby Shark Sing & Swim Bath Toys玩具造成受傷的報告，主要是因為孩子們坐在或者跌落到這款玩具上面，其中九個案例的受傷兒童需要縫合或其他治療。

雖然僅全尺寸玩具有受傷報告，但為求謹慎，Zuru一併回收迷你尺寸的同款玩具Robo Alive Junior Mini Baby Shark Swimming Bath Toys。

Zuru已要求擁有被召回玩具的消費者馬上停用並與該公司聯絡請求全額退款，消費者退款時須折斷沙魚寶寶的尾鰭．並在沙魚寶寶身體部位註明「召回」及註冊號碼，而後將照片上傳到召回的專屬網站。

召回產品可依型號及日期碼辨識，自2019年5月至2023年3月，全尺寸及迷你尺寸產品透過沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、CVS、華格林(Walgreens)、TJX Companies等大型知名零售商的實體店面及網站銷售。

Zuru在聲明中提到，這次回收只包括裝配硬塑膠材質鰭片的玩具，最新推出的版本裝配柔軟矽膠鰭片，不在回收之列。

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