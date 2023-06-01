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僅20女性CEO入500大 蘇姿丰連4年最高薪 年薪3021萬

編譯尤寶琪／綜合31日電
超微半導體華裔執行長蘇姿丰連續四年位居最高薪的女執行長，但整體排名從22降至26，她2022年的整體酬薪達3021萬元。(路透)
超微半導體華裔執行長蘇姿丰連續四年位居最高薪的女執行長，但整體排名從22降至26，她2022年的整體酬薪達3021萬元。(路透)

根據美聯社委託Equilar合作進行的調查，2022年史坦普500(S&P 500)企業的343位執行長中只有20名女性，儘管過半女性經營者的薪酬成長，但薪酬中位數卻下滑了6%；超微半導體(AMD)執行長蘇姿丰(Lisa Su)以3021萬元連續四年榮膺最高薪女執行長，但整體排名從22降至26。

此分析僅計算2022年1月至4月間，史坦普500指數企業343位任職至少兩個會計年度的執行長。整體而言，女性執行長的績效獎金在2022年下滑了13%至280萬元，股票獎勵下降了4%至平均1000萬元；「實付薪資」中位數下滑了6%到1470萬元；男性執行長的實付薪資中位數則是上漲了1%到1480萬元。

致力於女性職場發展的非營利組織Catalyst執行長哈李頓(Lorraine Hariton)指出：「女性執行長仍太少，根本不足以用來針對薪資進行分析評論。」

蘇姿丰2019年首次上榜時，名列所有執行長之冠。多數執行長的薪酬包括股票和股票期權獎，蘇姿丰的薪酬就有90%以上為AMD的股票獎勵和期權，這也讓她2022年的整體酬薪較2021年些微成長了2%。

那斯達克(Nasdaq)證券交易所執行長傅利曼(Adena Friedman)是2022年女執行長中加薪最多者，薪酬漲幅達40%，整體薪酬來到2800萬元；這主要是因為她同意再續約五年後獲得的價值1000萬元績效股票期權獎勵，一半的股票期權獎勵可在五年後取得，若傅利曼能在五年內達到到盈利目標，則可獲得另一半的股票期權獎勵。

包括鎖藥房華格林(Walgreens Boots Alliance)執行長布魯爾(Rosalind Brewer)、花旗集團執行長范潔恩(Jane Fraser)和生活用品製造商高樂氏(Clorox)執行長倫德爾(Linda Rendle)等知名女性執行長這次沒能入圍，主要是因為上任不滿兩年，或是委任書提交時間不同。

諮詢公司Compensation Advisory Partners合夥人凱莉·馬勒菲斯(Kelly Malafis)指出，隨著董事會將股市低迷影響納入考量後，高層管理階級會在2023年見到更大幅度的減薪。

股票 史坦普500 那斯達克

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