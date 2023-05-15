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「撲克教父」布朗森去世 享壽89歲

中央社／洛杉磯14日綜合外電報導
被稱為「撲克教父」的兩屆世界撲克大賽冠軍布朗森（DoyleBrunson）14日在拉斯維加斯去世，享壽89歲。 （美聯社）
被稱為「撲克教父」的兩屆世界撲克大賽冠軍布朗森（DoyleBrunson）14日在拉斯維加斯去世，享壽89歲。 （美聯社）

被稱為「撲克教父」的兩屆世界撲克大賽冠軍布朗森（Doyle Brunson）今天在拉斯維加斯去世，享壽89歲。布朗森的家人透過他的經紀人公布這個消息。

綜合法新社與路透社報導，布朗森的經紀人巴爾斯博（Brian Balsbaugh）在推特（Twitter）上發出了布朗森家屬的聲明：「我們懷著沉重的心情宣布，我們的父親布朗森去世了。他是一個備受喜愛的基督徒、丈夫、父親和祖父。」

聲明中寫道：「我們在未來幾天向他的成就致敬時會有更多話要說。請為布朗森和他的家族祈禱。願他安息。」

他的家人沒有公布死因。

被稱為「撲克教父」或「德州杜利」（Texas Dolly）的布朗森曾贏得10場世界撲克系列賽（World Series of Poker, WSOP）賽事，並在1976年和1977年連續獲得兩次WSOP主賽事冠軍。

常戴著牛仔帽的布朗森在現場撲克比賽中已贏得超過600萬美元。

1979年，布朗森出版了「超級系統」（Super System），這是最早談論撲克策略的書籍之一，這本書也被譽為「撲克聖經」。

對布朗森長期的撲克對手內格里諾（Daniel Negreanu）而言，他是個「傳奇」。

內格里諾在推特說道：「永遠不會再有另一個布朗森。撲克教父會被許多人懷念。」

5屆WSOP冠軍斯科特．阮（Scotty Nguyen）說，他「不敢相信這天到了」。他在推文表示：「你會永遠被我們放在心上的重要位置。這個人是個傳奇，是撲克教父！」

WSOP官方推特則發文寫道：「願最偉大的傳奇安息。謝謝你成為完美的玩家和紳士。永遠沒有人能填補你的空缺。」

布朗森出生於德州，他在大學時為籃球選手，但一次膝蓋受傷斷了他成為職業球員的希望。

布朗森於1988年入選撲克名人堂（Poker Hall of Fame）。

推特 德州

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