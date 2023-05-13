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愛達荷州女子殺2兒女案被判有罪 面臨終身監禁 涉案丈夫也受審

記者胡玉立／綜合報導
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

被控在2019年殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻、成為全球矚目焦點的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛‧戴貝爾(Lori Vallow Daybell)，12日被判有罪。辯護律師試圖將瓦洛戴貝爾形容為信仰末日邪教而缺乏理性的追隨者，但檢察官成功說服陪審團，指此案其實是圍繞著「金錢、權力和性」開展。

由七男五女組成的陪審團，經過長達五周審判、聽取60多名證人作證、在七小時研議後，對瓦洛戴貝爾做出有罪判決。她被控三項一級謀殺罪、三項串謀實施一級謀殺罪、以欺騙手段盜竊及兩項保險欺詐罪，可能面臨終身監禁。她的丈夫查德·戴貝爾(Chad Daybell)正接受單獨審判，若罪名成立，可能面臨死刑。

據「每日星報」(Daily Star)報導，洛莉與查德2019年結婚；2020年警方以她遺棄七歲兒子約書亞(JJ Vallow)和16歲女兒泰莉(Tylee Ryan)為由，將她逮捕。當局原以為這兩個孩子失蹤，後來在查德位於愛達荷州賽勒姆(Salem)房產後院淺墳中發現兩個孩子的遺體。2021年5月，戴貝爾夫婦的罪名從遺棄、不撫養，更改為「謀殺」。

檢察官伍德(Rob Wood)指出，瓦洛戴貝爾圖謀另一名被害者、戴貝爾前妻塔米·戴貝爾(Tammy Daybell)的錢財，利用性和權力操縱她的兄弟考克斯(Alex Cox)和查德·戴貝爾共同犯罪。他們殺害三人的動機相似；殺死塔米，可騙得約43萬元人壽保險。

瓦洛戴貝爾的律師阿奇博德(Jim Archibald)結辯時強調，沒有證據顯示他的委託人與謀殺案有關。他表示，瓦洛戴貝爾只是愛上了查德·戴貝爾、沉迷於末日邪教信仰，以為查德是她幾世的伴侶、未來的邪教領袖。瓦洛戴貝爾昔日好友曾作證說，瓦洛戴貝爾認為她的孩子是被黑暗靈魂附身的「殭屍」。

瓦洛戴貝爾狠心殺子事件轟動一時，在案發後和審判期間，引起全球持續關注、探究和揣測，甚至催生出Netflix系列紀錄片。

愛達荷州 保險 檢察官

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