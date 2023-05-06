酒駕撞死2人狂笑哼歌「毫無悔意」伊州女大生遭判14年

24歲女大生史蒂芬妮撞死人後還狂笑。（取材自 [email protected] &Crime Network）

伊利諾州（Illinois）24歲女大生史蒂芬妮（Stephanie Melgoza）日前酒後駕車上路後，一口氣撞死兩人，未料在接受酒測時，竟在鏡頭前露出詭異邪笑，還問警察 「沒有車怎麼去上課」，毫無悔意模樣在網路上引起討論。

「紐約郵報」、「每日郵報」報導，布拉德利大學（Bradley University）大四生史蒂芬妮，2022年4月10日在東皮奧里亞（East Peoria）Full Throttle酒吧喝了三瓶伏特加後開車上路，撞死正在過馬路的43歲安德里亞（Andrea Rosewicz）和55歲保羅（Paul Prowant）；警方到達後，發現她身上酒味濃烈，講話含糊不清且眼睛發紅，實施酒測後，發現酒精濃度超標3倍，錢包裡還有大麻 。

從警方的執法紀錄儀中可見，史蒂芬妮似乎沒意識到事情的嚴重性，在警方酒測時仍嬉皮笑臉，不但否認有撞到人，被送往醫院後更問道「能否把車開回來，這樣明天才能去上課」，還不斷哼歌跳舞。員警傻眼表示，「妳還沒喝夠？」並告訴她，「妳將會進監獄 ，妳撞死了兩人，我不認為妳明白這一點，妳的車是一個犯罪現場。」

事發當時史蒂芬妮距離畢業僅剩四周，不過事件引起同校學生強烈反彈，最後她也被校方禁止出席畢業典禮。「Pekin Daily Times」指出，史蒂芬妮在聽證會上聲淚俱下表明悔意，稱她事發後就再也沒喝過酒。最後她在上個月被依嚴重酒後駕車致死等四項重罪，判處14年監禁，被害者家屬則懇求法官加重兩倍刑期。

此事件一出在網路上引起關注，網友表示，「真是有夠噁心」、「我無言了」、「她已經毫無人性」、「這種關14年太便宜她了。」

毫無悔意！酒駕撞死2人還狂笑哼歌 女大生遭判14年

TVBS新聞網

史蒂芬妮最終被判處14年監禁。（取材自塔茲韋爾郡警局）

來源：Law&Crime Network