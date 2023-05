調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

美國NBC新聞4日引述一項最近公開的研究指出,超過四分之一的美國人沒辦法說出一個知名亞裔 美國人的名字。

這項2日公開的研究是「2023美國亞裔美國人社會追蹤指數」(STAATUS Index 2023),由非營利團體「亞裔美國人基金會」(TAAF)進行,探討針對亞裔美國人與太平洋島國族裔的態度與成見。研究調查了全美國5235名美國成人,發現問到上述問題時,26%的受訪者回答「我不知道」。

本身不是美國人的港星成龍連續第三年成為最受歡迎的答案、比率為12%,半世紀前去世的李小龍排名第二、比率是6%。第三則是副總統賀錦麗、比率是5%。

總體而言,可簡化為44%的受訪者不是不知道,就是給了錯誤的答案。研究同時發現,前20個人名中,東南亞 裔並未上榜。

此外,今年的STAATUS Index也發現,18%的美國人不知道男性與女性亞裔美國人在電視與電影經常被塑造成什麼樣的角色。女性的最常見選擇是藝妓/性工作者/脫衣舞女、比率為15%。男性則是功夫/武術家,比率為23%。

非營利組織「領導亞裔美國人團結變革」(LAAUNCH)共同創辦人兼執行長諾曼.陳(Norman Chen)之前告訴NBC新聞,「這恰恰說明了,即使我們出現在新聞的時候,人們沒有真的沉浸於亞裔美國人在我們國家的存在」。

報導同時提到,當調查人員要求說出一個知名夏威夷原住民 或太平洋島國族裔人士的名字時,32%答「我不知道」。接下來的最受歡迎選擇依序為23%的德溫.「巨石」.強森(Dwayne "The Rock" Johnson)、8%的已辭世16年歌手唐霍(Don Ho)與5%的「水行俠」演員傑森.摩莫亞(Jason Momoa)。

