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紅州管制言論自由越演越烈 竟延伸到書籍和變裝

編譯周芳苑／綜合19日電
共和黨籍佛州州長德桑提擬推動立法，將變裝秀視為犯罪、限制教師對學生的用詞、讓家長決定圖書館可放哪些書，甚至完全阻止某些歷史課。(美聯社)
共和黨籍佛州州長德桑提擬推動立法，將變裝秀視為犯罪、限制教師對學生的用詞、讓家長決定圖書館可放哪些書，甚至完全阻止某些歷史課。(美聯社)

美國憲法賦予人民自由，但全美各地近來頻傳言論自由被攻擊，甚至禁止書籍和變裝表演也愈趨普遍。

愛達荷州最近有個藝術展被認為抵觸墮胎相關法案而遭審查、該州青少年不得在立法聽證會上作證；華盛頓州立法人員提議開設熱線以利政府追蹤帶攻擊性偏見的言論及仇恨犯罪；而在佛州，博客作者反抗一項撰文批評公職人員時須登記的法案。

維護言論自由的非營利組織「個人權利和表達基金會」(Foundation for Individual Rights and Expression)主管柯恩(Joe Cohn)說，全美處處可見各級政府攻擊第一修正案(First Amendment)的自由，審查制度快速增加，令人不安。

柯恩說，今年一連串法案鎖定變裝表演，只要性別定位不合格就被罰款，另有許多法案規範公立或K-12學校圖書館內容；他所屬的非營利組織追蹤發現，大學校園教職員因言論或表達而被懲罰、革職的人數增加，創20年新高。

中田納西州立大學(Middle Tennessee State University)言論自由中心(Free Speech Center)主管保爾森(Ken Paulson)說，第一修正案權利在美國數十年屹立不搖，但近年許多州恢復1950年代初「紅色恐慌」(Red Scare)時期的反言論策略。

引發爭議的措施，還包括共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)擬推動立法，把家長帶兒童觀看變裝秀視為犯罪、限制教師對學生的用詞、讓家長決定圖書館可放哪些書，甚至完全阻止某些歷史課。

俄勒岡州2019年設置偏見舉報熱線，2021年接到近1700通檢舉電話，近60%不符刑事標準。柯恩認為，當權者以政治對手為目標，誰會被打壓沒有標準。

愛達荷州事件源自藝術家馬庫特(Katrina Majkut)的作品，過去十年在十幾州順利展出，但日前在愛州路易斯頓LCSC大學展出卻遭審查，原因是官員擔心觸犯愛州禁止鼓勵墮胎的法案。

愛達荷州 佛州 墮胎

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