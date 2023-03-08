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禽流感肆虐損失慘重 CDC研擬給雞打疫苗

編譯尤寶琪／綜合報導
因應美國史上最嚴重的禽流感疫情，拜登政府表示已展開家禽疫苗測試，並與產業領袖討論大規模禽流感疫苗接種計畫的可能性。(路透)
因應美國史上最嚴重的禽流感疫情，拜登政府表示已展開家禽疫苗測試，並與產業領袖討論大規模禽流感疫苗接種計畫的可能性。(路透)

美國史上最嚴重的禽流感疫情，不僅造成蛋價高漲，更引爆病毒突變傳染人類的擔憂。對此，拜登政府表示已展開家禽疫苗測試，並與產業領袖討論大規模禽流感疫苗接種計畫的可能性。

這場禽流感從2022年初爆發，已成為是美國史上最嚴重的一次，影響47州逾5800萬隻養殖及野外鳥類。而隨著疫情蔓延到水貂、狐狸、浣熊和熊等哺乳動物身上，民眾也開始擔憂這株H5N1禽流感病毒會出現容易人傳人的變種。

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，儘管人類感染禽流感的風險甚微，當局已將病毒樣本交給藥商研發人類基礎疫苗，以防萬一。CDC也在詢問是否有檢驗試劑製造商願意著手進行相關研發。

人類感染禽流感病例少見，人傳人更是罕見。根據世界衛生組織，2022年初以來，全球只有九起人類感染H5N1病例。且通常只有經常接觸家禽的人，才較容易感染。根據CDC，截至上周，美國6315受監控案例中，有163人出現症狀，只有一人檢測呈陽性。

農業部也表示開始測試潛在的家禽疫苗，並與產業人士討論美國首次大規模禽流感疫苗接種計畫。

家禽雖本來就需要接踵傳染性家禽疾病疫苗，但要進行禽流感疫苗接種將會很棘手。家禽貿易協會對疫苗的想法存有分歧，部分是因為施打疫苗恐產生，能摧毀價值60億元家禽出口業的貿易限制。

解決禽流感一事，對總統拜登來說，還攸關到自己的選情。隨著蛋價飆升，1月價格較去年高出70%，高漲的蛋價也成了另一個被共和黨拿來攻擊拜登的好話題。

不具名白宮官員表示，給家禽打疫苗不是當局討論中唯一的做法，目前更專注的是鼓勵家禽養殖場，通過加強對員工的消毒程序等生物安全措施來防止病毒傳播。但當局也正在密切關注蛋價波動，如果疫苗接種可以為美國家庭提供經濟救濟，那總統肯定會對此作法感興趣。

專家指出，雞蛋價格可能自復活節需求暴增和禽流感疫情導致的短缺下，在整個春季持續上漲。

流感疫苗 拜登 疫情

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