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捷藍班機降落波士頓機場 險與起飛小飛機擦撞

記者顏伶如／綜合報導
圖為一架起飛的捷藍班機。(Getty Images)
圖為一架起飛的捷藍班機。(Getty Images)

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)28日發表聲明指出，捷藍航空(JetBlue)一架班機27日晚間準備降落波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)時，一架里爾60噴射機(Learjet 60)卻在沒有獲得起飛放行許可的情況下升空，險些撞機。

聯邦航空總署正追查這起「千鈞一髮」的驚險事件。

聲明中說，事件發生於美東時間27日晚間接近7時。根據初步調查，里爾60噴射機駕駛在沒有獲得起飛許可(take-off clearance)的情況下起飛，當時捷藍航空206號航班則正準備降落。

FAA指出，塔台人員指示里爾60噴射機駕駛排隊等候從9號跑道起飛，讓捷藍航空公司的客機先降落在與9號跑道交叉的4-Right跑道。里爾60噴射機駕駛雖向塔台回覆收到指令，但卻開始起飛。

聲明指出，捷藍航空機員做出閃避動作，在里爾60噴射機通過跑道交叉口時緊急爬升(climb-out)，兩架飛機才沒有相撞。

FAA表示，兩架飛機當時相距約530呎(160公尺)；里爾60噴射機隸屬於一家私人包機公司。

捷藍航空發言人28日在聲明中說，捷藍班機當時採取復飛程序(go-around，GA，又稱重飛)；聲明指出，捷藍206航班機員接到塔台指示後復飛，後來在波士頓安全降落。

根據航班追蹤查詢網站Flight Aware紀錄，捷藍航班是從田納西州納許維爾(Nashville)起飛，目的地為波士頓。

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