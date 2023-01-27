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桑切斯首談戀情 與貝佐斯空中迸愛苗 將發行兒童讀物

記者胡玉立／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)
亞馬遜創辦人貝佐斯(左)的女友勞倫·桑切斯(右)受父母影響熱愛飛行，將發行第一本兒童讀物。(Getty Images)

現年53歲的艾美獎電視節目主持人、直升機飛行員勞倫·桑切斯(Lauren Sánchez)，2019年1月與亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)戀情曝光，成為鎂光燈焦點，她將首次單獨接受專訪機會給了華爾街日報，訪談中，她談自己的過去和當前事業生活重心，以及她和貝佐斯的「空中之戀」。

華爾街日報報導，桑切斯和貝佐斯的戀情是在桑切斯駕駛的直升機上綻放；當國家詢問報獨家洩露兩人戀情細節時，他們仍各自與配偶有婚約。對兩人來說，「空中」，別具啟發意義。「這是唯一讓我覺得可以完全掌控的地方之一，」桑切斯說。

桑切斯生於新墨西哥州阿布奎基(Albuquerque)，巧合的是，大她六歲的貝佐斯，也在同一家醫院出生。貝佐斯2000年創立私人航太公司藍源(Blue Origin)，並於2021年7月執行首次載人飛行任務。桑切斯的父母都是飛行員，但她直到2011年才真正報名洛杉磯一所飛行學校飛行課程，從此愛上飛行。

1992年至1994年，桑切斯在南加州大學就讀，但亞利桑那州鳳凰城KTVK提供她新聞直播工作，讓她棄學直奔新聞職場。2011年到2017年，桑切斯是洛杉磯晨間新聞節目Good Day L.A.聯合主持人。

2016年，她成立了Black Ops Aviation，這是首批由女性擁有的航空電視電影製作公司之一，桑切斯了解自己是從事這項工作的少數女性之一，她說：「我不明白為什麼沒有更多女性這樣做。」

桑切斯有三個孩子，貝佐斯有四個孩子；桑切斯常當駕駛，載貝佐斯和家人在各地飛行，並確保每周至少進入駕駛艙三次，了解最新儀器資訊。

今年，桑切斯將發行她第一本兒童讀物「飛翔的蒼蠅Flynn」，正是受到停在她直升機的一隻蒼蠅啟發。她說：「我希望讀者，尤其是孩子們明白，當你漫遊和探索時，會發現驚奇。別只待在一個地方；別墨守成規。」

而在桑切斯種種計畫中，她對2024年初帶領五名女性進行藍源公司「全女性」外太空任務，特別感到興奮。她笑著說：「貝佐斯會在場邊為我們所有人歡呼。」

貝佐斯 華爾街 洛杉磯

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