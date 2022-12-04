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威廉王子夫婦會見拜登 出席「為地球奮鬥獎」典禮 甘迺迪女兒陪同

記者胡玉立／綜合報導
威廉王子在美國駐澳洲大使、已故總統甘迺迪的女兒卡洛琳‧甘迺迪陪同下，2日參觀約翰·甘迺迪圖書館暨博物館，向甘迺迪總統致敬。(美聯社)
威廉王子在美國駐澳洲大使、已故總統甘迺迪的女兒卡洛琳‧甘迺迪陪同下，2日參觀約翰·甘迺迪圖書館暨博物館，向甘迺迪總統致敬。(美聯社)

英國王儲威廉王子和凱特王妃為期三天的美國行，在2日最後一天以重頭戲作結。他們在波士頓與拜登總統會面半小時，分享彼此的環保願景；晚上參加第二屆「為地球奮鬥獎」(Earthshot Prize)頒獎典禮。威廉王子在這項由他2019年倡議、2020年成立的環保獎項頒獎儀式上，樂觀強調要透過「希望、樂觀和緊迫感」來解決全球環保問題。

當天稍早，威廉王子還在美國駐澳洲大使、已故總統甘迺迪的女兒卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)陪同下，參觀約翰·甘迺迪圖書館暨博物館，向甘迺迪總統致敬。威廉表示，「為地球奮鬥獎」的靈感來自甘迺迪1962年大膽前衛的登月演講，動員全國將太空人送上月球。威廉告訴卡洛琳．甘迺迪，她父親是「激發我們使命的人」，今日環保需要同樣的緊迫感和規模。

威廉說：「今晚為地球奮鬥獎獲獎者提出的解決方案，就像60年前的太空努力創造出就業機會、促進經濟發展並帶來希望一樣。」在波士頓舉行的第二屆地球奮鬥獎與甘迺迪基金會(John F. Kennedy Foundation)合作，為自然保護、清潔空氣、海洋復興、消除廢物和氣候變化五大類獲獎者，每人提供100萬英鎊(120萬美元)獎金。

典禮開始前，威廉與拜登在約翰·甘迺迪圖書館暨博物館外與拜登握手寒暄，然後私下會面30分鐘。當威廉穿著西裝走下博物館台階時，穿著黑色冬衣的拜登還一度喊道：「你的大衣呢？」

白宮新聞秘書尚皮耶日前曾表示，兩人預計討論氣候目標和心理健康等議題。英國肯辛頓宮則指出，拜登和威廉王子，在會上分享了對已故女王伊麗莎白二世的暖心回憶。

這次出訪是威廉王子夫婦自伊麗莎白女王二世離世後的首次海外旅行，也是他們時隔八年再次訪美。隨著祖母伊麗莎白二世去世，父親成為查理三世國王，繼任王儲的威廉明顯承繼了父親志業，成為英國首席環保人士。

威廉和凱特於11月30日抵達波士頓，當天他們參加了在市政廳舉行的歡迎儀式、觀看了NBA比賽，之後這對王室夫婦1日大部分時間都在聽取有關氣候變化的威脅和擬議中的解決方案。

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