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馬斯克暗示 期中選舉之前川普「無法回鍋推特」

中央社／舊金山2日綜合外電
馬斯克入主推特。（美聯社）
馬斯克入主推特。（美聯社）

社群媒體推特（Twitter）新老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）今天暗示，前總統川普先前遭封殺的推特帳號在下周美國期中選舉前都不會回歸，推特的前景依舊不明朗。

川普去年1月號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度攻占國會大廈，並釀成多人死傷。法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，推特用戶一直在密切關注馬斯克是否會恢復川普以及其他被平台停用的用戶帳號。

這類違反推特網站內容審核規則而遭禁的帳號可能恢復一事，被視為馬斯克想要讓推特未來怎麼走的風向球。馬斯克自稱是「言論自由絕對主義者」，形容推特網站是全球人民廣場。

但馬斯克今天說，遭禁帳號復活一事還要再等一等。

他發推文說：「推特不會讓任何因違反推特規則而遭平台禁用的人回來，除非我們有這麼做的明確程序，至少要花上幾周時間。」

這會讓川普回鍋推特一事延後到關鍵的11月8日美國期中選舉後；期中選舉將決定由哪個黨派掌控國會。

曾經最愛在推特發文、在共和黨內仍保有相當勢力的川普，已重新上演2020年劇本，開始質疑即將到來的期中選舉廉潔性。

馬斯克今天在推文中表示，他已和民間社會領袖談論過「有關推特要如何繼續打擊仇恨與騷擾，並執行選舉廉潔性政策」一事。

馬斯克上周末保證推特不會出現「人人都可為所欲為的地獄亂象」，並宣布成立內容審核委員會。

馬斯克說：「我們的目標是讓推特成為不考慮政治派別、地球上最精確的消息來源。」

推特 馬斯克 川普

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