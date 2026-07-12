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報導揭新空軍1號安全漏洞 紐時多名記者遭傳訊 白宮令FBI調查

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統搭乘新的「空軍一號」總統專機，7月7日抵達土耳其首都安卡拉，出席北約峰會...
川普總統搭乘新的「空軍一號」總統專機，7月7日抵達土耳其首都安卡拉，出席北約峰會。但會後改乘原來座機舊的「空軍一號」離開土耳其，引發外界關注。(美聯社)

紐約時報日前報導稱新「空軍一號」專機缺少舊空軍一號的一些先進防衛安全功能，司法部因報導中提出的總統國家安全隱患，而進行調查，在10日開出傳票，傳喚數名紐時記者，於15日到紐約市曼哈頓聯邦大陪審團作證；知情人士更透露白宮已指示聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)負責調查，部分記者更已直接收到聯邦探員登門遞傳票。

紐時報導，收到傳票的記者包括巴恩斯(Julian E. Barnes)、利普頓(Eric Lipton)、佩傑(Tyler Pager)、施密特(Eric Schmitt)。

川普總統7日搭乘新的「空軍一號」專機抵達土耳其首都安卡拉，出席北約組織年度峰會，但會後則改乘舊的「空軍一號」赴英國，而非直返華府，然後再乘新的空軍一號專機返回華府，引起各方關注。

紐約時報的記者在8日報導稱，川普應特勤局要求，出於安全考量乘坐舊「空軍一號」離開土耳其；9日報導則稱這架卡達餽贈的波音747-8改裝而成的新總統座機，缺少一些舊專機的先進安全功能，包括反飛彈防禦能力。兩篇報導都引用了匿名消息人士。

一位知情人士透露，在8日報導發表之前，FBI的一位高階官員聯繫了紐時的一名記者和一位資深編輯，要求暫緩發表該篇報導，稱其涉及國家安全，但拒絕解釋是什麼國安問題。該名官員也要求披露消息來源，不過遭到紐時拒絕。

紐時新聞室首席律師麥克洛(David McCraw)10日晚間聲明表示，聯邦執法人員出現在新聞記者家門口，應該會震驚任何相信憲法及其保護的新聞自由的美國人，「我們的記者報導事實，並推動美國公眾了解政府運作方式和納稅人資金使用情況的權利。這種明目張膽的行為，無非是企圖透過恐嚇記者，阻止他們履行職責，從而阻止公眾了解本國正在發生的事情。」

傳票由曼哈頓聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton)發出，內容簡略，僅要求記者「就涉嫌違反聯邦刑法一事」作證；克萊頓最近被川普提名為國家情報總監。

一些傳票在10日深夜直接送達記者家中，司法部公共事務辦公室主任科文頓(Emily Covington)試圖淡化事態，在聲明中表示：「歷屆政府都曾處理過洩露國家安全資訊的犯罪行為。只要我們必須調查違反國安的行為，就會繼續這樣做。需要澄清的是，記者並非目標，洩露機密資訊的人才是。」

而FBI局長巴特爾也因此事取消了原定的芝加哥之行，10日在白宮待了大約八個小時，親自指揮調查。兩位知情人士稱，巴特爾也向白宮官員報告了調查情況。一位了解會談內容的人士透露，巴特爾擔憂現在公開披露的新空軍一號相關資訊；另一名人士則稱巴特爾先生是自願前往白宮監督調查的。巴特爾當天離開白宮後，發文表示「假新聞」很快就會知道他去白宮的原因了。

圖為位於紐約市時報廣場附近的紐約時報大樓。(美聯社)
圖為位於紐約市時報廣場附近的紐約時報大樓。(美聯社)

精華 FAQ

  • 報導指出，這架由卡達餽贈、改裝而成的新空軍一號，缺少舊空軍一號的一些先進防衛功能，尤其包括反飛彈防禦能力，因而引發國家安全疑慮。

  • 司法部在10日發出傳票，要求多名紐時記者於15日到曼哈頓聯邦大陪審團作證，部分傳票甚至直接送到記者家門口，內容指向涉嫌違反聯邦刑法的調查。

  • 知情人士稱白宮已指示FBI局長巴特爾負責調查，巴特爾也取消行程、在白宮待了約8小時親自督導；司法部則強調目標是洩密者，不是記者。

白宮 FBI 曼哈頓

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