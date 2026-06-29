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加油站油價居高不下 川普批石油公司哄抬 下令司法部調查

編譯廖振堯／綜合報導
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伊朗戰事爆發，美國油價飛漲，圖為加州4月底的油價。(路透)
伊朗戰事爆發，美國油價飛漲，圖為加州4月底的油價。(路透)

美國與伊朗14日簽署14點諒解備忘錄後，原油價格迅速回落到接近戰前水平，然而消費者似乎無感，因為汽油價格仍居高不下。川普總統指責大型石油公司哄抬油價，但分析人士表示價格反應遲緩恐是加油站業主的緣故，他們下調油價的動作很慢。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，若以美國汽車協會(AAA)全國平均汽油價格來估算，每月加油兩次的駕駛人油錢從不到20元到超過300元不等。自伊朗戰爭爆發以來，全國平均汽油價格已上漲34%，布朗大學估計美國民眾在汽油上的支出迄今共增加330億元。

根據美國能源資訊署(EIA)，5月11日當周全國汽油價格平均為每加侖4.63元，創下近十年來第十高的周價格；平均汽油價格上一次突破4元是2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

各州情況各異，截至27日懷俄明州漲幅最大，自2月來漲1.25元或逾45%，近日平均每加侖3.99元；蒙大拿州、威州、南/北達科他州、堪薩斯州、奧克拉荷馬州漲幅皆達40%。漲幅最小的是印第安納州的15.3%(漲43分)，每加侖3.25元。

國會山莊報(The Hill)報導，川普在「真實社群」(Truth Social)發文抨擊：「大型石油公司沒有按照成本下降的幅度，下調加油站的售價，消費者被哄抬價格給害了。我已指示司法部立即展開調查。」

石油業平時立場雖與川普較為一致，這番言論依然立刻遭到反駁。Lipow Oil Associates總裁利波(Andy Lipow)表示，大型石油公司直營的加油站不到5%，大多數加油站只是銷售管道，「民眾真正該生氣的是當地加油站老闆，因為那些業者賺了很多錢。」

美國最大石油產業遊說團體「美國石油協會」(American Petroleum Institute，API)發聲明反駁川普，稱「汽油價格不會與原油價格完全同步變動，尤其是全球性動盪仍在持續影響供應、煉油、庫存。」

標普全球能源(S&P Global Energy)能源主管史密斯(Rob Smith)指出，零售(加油站)業者4月時利潤率悽慘，因此他們需要把利潤補回來，讓整體平均恢復正常。他也懷疑是否能集體哄抬價格，因為美國零售汽油市場的業者極度分散又競爭激烈，到處都能看到對手看板的價格，要有組織地聯合哄抬價格實際上非常困難。

伊朗戰事爆發，美國油價飛漲，圖為加州5月中旬的油價。(路透)
伊朗戰事爆發，美國油價飛漲，圖為加州5月中旬的油價。(路透)

精華 FAQ

  • 因原油價格已回落，但加油站售價仍未明顯下降，川普認為大型石油公司沒有把成本下降反映到零售價，導致消費者承受過高油價。

  • 分析人士指出，多數加油站並非石油公司直營，而是獨立零售業者；他們調降售價往往較慢，且需要先補回先前利潤偏低的損失。

  • 各州漲幅相差很大，懷俄明州自2月來漲逾45%居冠，蒙大拿等多州也達40%；相較之下，印第安納州僅上漲15.3%，漲幅最小。

油價 川普 石油

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