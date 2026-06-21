前眾議員格林自爆沒醫保 赴墨接受幹細胞治療、批醫療成本失控
今年元月辭職的共和黨籍前喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)退出政壇半年以來仍持續透過社群平台發聲，最近公布還影片分享個人醫療旅遊經驗，自爆沒有任何醫療保險，引發網友對格林身價的關注。
今日美國報(USA Today)報導，格林最近在社群平台推出「Life With MTG」系列影片，對各項議題發表看法，本月17日在X和YouTube發文坦言去墨西哥接受幹細胞治療：「我沒有醫療保險，我52歲了，我沒有任何醫療保險。」並強調：「醫療成本已經失控，愈來愈多國人選擇出國醫療旅遊，因為在美國無法獲得治療或者負擔不起國內費用。」
該影片詳述格林與未婚夫葛倫(Brian Glenn)連袂前往墨西哥巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)接受新生兒臍帶血幹細胞移植，由於這種療法尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准，出國治療是唯一途徑，但格林重申個人反墮胎立場，強調絕對不會接受胚胎幹細胞移植。
此外格林還趁機抨擊「平價醫療法」(Affordable Care Act)(俗稱「歐記健保」)，並把矛頭指向醫療保險費用過高，是導致65歲以下國人當中27%沒有醫療保險的主因。
不過個人理財公司GoBankingRates在2025年報告預估，格林身價高達2500萬元，但她多次否認：「如果有人能找到我被宣稱擁有的2500萬元銀行帳戶，請告訴我帳號和密碼，我將不勝感激。」
格林最近以110萬元價格出售與前夫派瑞(Perry Greene)共同持有、位於喬治亞州羅馬市(Rome)占地10.64畝、面積5000平方呎的住宅，有網友質疑當選國會議員短短數年搖身變成千萬富翁的煉金術，遭到格林嚴詞反駁：「我在2020年競選前已是千萬富翁，競選期間自籌款逾100萬元，我本行是建築業，別相信網路那些垃圾說法。」
報導指出，國會議員可以透過「特區小型企業健康選擇計畫交易平台」(District of Columbia's small business health options program exchange，DC SHOP)享有聯邦醫療保險，即使退休後仍可自費續保，但不適用於像格林這樣的請辭議員。
她在影片中表示，美國相關療法尚未獲FDA批准，且國內治療難以取得或費用過高，因此選擇與未婚夫赴墨西哥巴亞爾塔港接受新生兒臍帶血幹細胞移植。 她直接坦言自己52歲卻沒有任何醫療保險，並以此批評美國醫療成本失控，認為越來越多人只能透過出國醫療旅遊尋求可負擔的治療。 因理財公司估算她身價高達2500萬元，加上她出售房產與曾是國會議員，引發網友質疑其致富速度；格林則否認相關說法，強調自己早在2020年競選前就已是千萬富翁。
精華 FAQ
她在影片中表示，美國相關療法尚未獲FDA批准，且國內治療難以取得或費用過高，因此選擇與未婚夫赴墨西哥巴亞爾塔港接受新生兒臍帶血幹細胞移植。
她直接坦言自己52歲卻沒有任何醫療保險，並以此批評美國醫療成本失控，認為越來越多人只能透過出國醫療旅遊尋求可負擔的治療。
因理財公司估算她身價高達2500萬元，加上她出售房產與曾是國會議員，引發網友質疑其致富速度；格林則否認相關說法，強調自己早在2020年競選前就已是千萬富翁。
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