我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦學貸利率暫時調降1個百分點 符合雙條件才適用

前眾議員格林自爆沒醫保 赴墨接受幹細胞治療、批醫療成本失控

前眾議員格林自爆沒醫保 赴墨接受幹細胞治療、批醫療成本失控

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核...
前喬州聯邦眾議員格林在社群媒體上自承沒有醫療保險，並且曾前往墨西哥接受美國尚未核准的新生兒臍帶血幹細胞移植治療。(美聯社)

今年元月辭職的共和黨籍前喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)退出政壇半年以來仍持續透過社群平台發聲，最近公布還影片分享個人醫療旅遊經驗，自爆沒有任何醫療保險，引發網友對格林身價的關注。

今日美國報(USA Today)報導，格林最近在社群平台推出「Life With MTG」系列影片，對各項議題發表看法，本月17日在X和YouTube發文坦言去墨西哥接受幹細胞治療：「我沒有醫療保險，我52歲了，我沒有任何醫療保險。」並強調：「醫療成本已經失控，愈來愈多國人選擇出國醫療旅遊，因為在美國無法獲得治療或者負擔不起國內費用。」

該影片詳述格林與未婚夫葛倫(Brian Glenn)連袂前往墨西哥巴亞爾塔港(Puerto Vallarta)接受新生兒臍帶血幹細胞移植，由於這種療法尚未獲得聯邦食品藥物管理局(FDA)批准，出國治療是唯一途徑，但格林重申個人反墮胎立場，強調絕對不會接受胚胎幹細胞移植。

此外格林還趁機抨擊「平價醫療法」(Affordable Care Act)(俗稱「歐記健保」)，並把矛頭指向醫療保險費用過高，是導致65歲以下國人當中27%沒有醫療保險的主因。

不過個人理財公司GoBankingRates在2025年報告預估，格林身價高達2500萬元，但她多次否認：「如果有人能找到我被宣稱擁有的2500萬元銀行帳戶，請告訴我帳號和密碼，我將不勝感激。」

格林最近以110萬元價格出售與前夫派瑞(Perry Greene)共同持有、位於喬治亞州羅馬市(Rome)占地10.64畝、面積5000平方呎的住宅，有網友質疑當選國會議員短短數年搖身變成千萬富翁的煉金術，遭到格林嚴詞反駁：「我在2020年競選前已是千萬富翁，競選期間自籌款逾100萬元，我本行是建築業，別相信網路那些垃圾說法。」

報導指出，國會議員可以透過「特區小型企業健康選擇計畫交易平台」(District of Columbia's small business health options program exchange，DC SHOP)享有聯邦醫療保險，即使退休後仍可自費續保，但不適用於像格林這樣的請辭議員。

精華 FAQ

  • 她在影片中表示，美國相關療法尚未獲FDA批准，且國內治療難以取得或費用過高，因此選擇與未婚夫赴墨西哥巴亞爾塔港接受新生兒臍帶血幹細胞移植。

  • 她直接坦言自己52歲卻沒有任何醫療保險，並以此批評美國醫療成本失控，認為越來越多人只能透過出國醫療旅遊尋求可負擔的治療。

  • 因理財公司估算她身價高達2500萬元，加上她出售房產與曾是國會議員，引發網友質疑其致富速度；格林則否認相關說法，強調自己早在2020年競選前就已是千萬富翁。

喬治亞州 墨西哥 醫療保險

上一則

川普：若有必要將拿下荷莫茲 徵收20%通行費

下一則

范斯主導對伊朗談判成敗 左右問鼎白宮大位勝算

延伸閱讀

放棄連任聯邦眾議員轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗

放棄連任聯邦眾議員轉戰南卡州長 梅絲共和黨初選落敗
保費漲近3成… 歐記健保掀退保潮 伊州已9.2萬人退出

保費漲近3成… 歐記健保掀退保潮 伊州已9.2萬人退出
GLP-1藥物貴、停藥率高 愈來愈雇主和健保拒給付

GLP-1藥物貴、停藥率高 愈來愈雇主和健保拒給付
億萬富翁傑克遜 獲共和黨提名參選喬州長

億萬富翁傑克遜 獲共和黨提名參選喬州長

熱門新聞

前國安部長諾姆警告，疑似受北京支持的網絡將中國無證移民送進美國，意圖「改變我們的國家」。(USICE網站)

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

2026-06-17 08:40
美國總統川普與義大利總理梅洛尼在G7峰會合照。（路透）

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

2026-06-19 08:46
川普總統在馬里蘭州安德魯聯合基地視察由卡達贈送、未來將作為空軍一號（Air Force One）使用的VC-25B總統專機。（路透）

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

2026-06-19 18:07
川普總統(左)與義大利總理梅洛尼在G7峰會場邊。(路透)

川普再批梅洛尼：現在才想重修舊好拉抬自己 謝了不用

2026-06-20 11:36
川普總統在社群平台「真相社交」證實，美國與伊朗已達協議。（路透）

川普：美伊朗達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

2026-06-14 18:13
副總統范斯18日在白宮布雷迪新聞發布室舉行記者會。（美聯社）

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

2026-06-19 02:45

超人氣

更多 >
搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」

搭郵輪吃自助餐 最不該拿的菜色是「它」
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
鄭麗文洛城活動爆圍毆 他：被打腦震盪

鄭麗文洛城活動爆圍毆 他：被打腦震盪
眼光太高？最難追3星座出爐 他擇偶根本像職場面試

眼光太高？最難追3星座出爐 他擇偶根本像職場面試