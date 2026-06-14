川普民調支持度創新低 鄉村票倉鬆動 拉美裔、年輕人也跑票

滿80歲的川普總統一點也不服老，他從早忙到晚，還經常半夜發帖。(路透)

兩份不同最新民調 皆顯示，川普 總統的支持度持續滑落，已降到他第二任以來最低點。尤其值得注意的是他最大票倉之一鄉村地區的支持度也因生活成本加重與經濟不振而呈下降，只有31%的鄉村選民認同他處理經濟問題的方式。

國家廣播公司(NBC)的民調顯示，川普在登記選民中的支持度已跌至42%，這是他在該民調第二任期以來的最低點。川普的支持度先前在2020年7月新冠疫情最嚴重時期也曾跌至如此低點。

同時，一些在2024年大選中支持川普的群體，尤其是年輕選民和拉丁裔選民，如今對川普的施政表現持強烈負面態度。在拉丁裔選民中，64%的人不認同川普，34%的人認同他；而在18至29歲的選民中，77%的人不認同川普，只有21%的人認可。

川普支持度下滑，主因在民眾對國家發展方向與前景益發感到悲觀。調查顯示， 大多數選民(56%)認為美國最好的時代已經過去，只有40%的人認為美國最好的時代還未到來。此一結果與NBC在2022年所做調查相似，也是連續第四次大多數受訪者表示他們認為美國最好的時代已經過去。

另外，路透/益普索(Reuters/Ipsos)於6月3日至8日所做的民調顯示，川普的整體支持率僅為35%，接近其政治生涯的最低水平。尤其值得關注的是川普在鄉村地區的民眾支持度已下滑至50%的新低點。相較之下，川普在2025年2月就職後不久在鄉間的支持率曾達到60%。

這項調查顯示，鄉村地區民眾對川普執政表現的不滿意度從2025年2月的34%上升至48%。他們對川普處理油價與生活成本上升、農作物價格下跌等經濟問題的方式尤其不滿。僅有31%的受訪者表示認可川普對這些問題的處理方式，有61%的人表示不認同。 2025年2月，約45%的農村受訪者認同川普對生活成本問題的處理方式，43%的人表示不認同。

愛阿華州農民站在大豆田外，等候川普總統到訪的資料照片。(路透)

42歲的勞赫(Brian Rauch)在過去三屆總統大選時都支持川普，但是他現在對川普的表現益發感到失望。他表示鄉村由於路程遙遠，對油價變化的敏感度更是高於市區居民，油價上漲對鄉村居民影響重大。同時他也對川普發動伊朗戰爭與貿易戰導致肥料價格上漲、農作物價格下跌感到不滿。此外，他也擔心人工智慧發展快速，資料中心的建立會影響到鄉村地區的水源。