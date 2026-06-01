力拚4州增12席 共和黨選區重畫爭奪戰一覽

兩黨為爭奪眾議院控制權，相繼推動各州國會選區重劃方案，目前各有勝負。(路透)

去年夏天川普總統敦促德州共和黨 重新畫分國會選區，加州民主黨人隨即如法炮製，也制定了新畫分方案，自此引發兩黨的選區重畫戰爭，現在南部數個共和黨州正極力推動選區重畫，以期在11月期中選舉保住眾議院 的微弱多數。路透整理出共和黨在各州的進展。

美國最高法院削弱投票權法(Voting Rights Act)的效力後，田納西州 為首個利用該裁決重新畫分選區的州，成功增加1席，此後亦成功增1席的還有密蘇里州(8席占7席)、北卡羅來納州(14席占11席)、路易斯安納州(6席占5席)皆成功增加1席。南卡羅來納州、印第安納州、堪薩斯州州議會中皆有共和黨人抵制，因此目前未能重畫。

阿拉巴馬州：可能增1席

地圖原擬取消兩個非裔多數選區的其中一個，聯邦法官裁定州議員在畫分選區時刻意損害非裔選民利益，於5月26日阻止阿州推進；該州共和黨人已向最高院上訴。共和黨目前控制7席中的5席。

德州：最多增5席

共和黨已掌握德州38席中的25席，新地圖更瞄準5個由民主黨掌握的席位，且最高院還推翻了下級法院先前認定該地圖可能歧視少數族裔選民的裁決。

佛州：最多增4席

共和黨目前已掌握28席中的20席，州長德桑提斯(Ron DeSantis)親自繪製新地圖，目標是翻轉4個民主黨席次，4月底召開特別會期，由共和黨多數通過立法；民主黨人正提出司法挑戰，理由是佛州憲法明文禁止議會僅為政黨利益而畫分選區。而2022年時，德桑提斯與州議會通過的新地圖便已成功翻轉4席民主黨席次。

俄亥俄州：最多增2席

由於先前的選區畫分方案沒有獲得任何民主黨人投票支持，該州州法的一個特殊規定如此一來2026年必須重新畫分選區。由5名共和黨人、2名民主黨人組成的重畫委員會去年10月一致通過折衷方案，提升共和黨翻轉2席民主黨席位的機會，這個結果低於民主黨先前擔憂的數量。共和黨目前掌握15席中的10席。

目前看來，共和黨預計在本輪初選結束時，在眾議院的席次優勢擴大至多達10席。民主黨人則只需在2024年的基礎上翻盤奪回3個由共和黨控制的席次，即可贏得多數席位，因此每個選區都可能左右結果。