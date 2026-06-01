反ICE爆衝突 新州紐瓦克移民拘留中心周邊宵禁

執法人員30日晚上用胡椒彈驅散在紐瓦克市移民拘留中心外的抗議民眾，紐瓦克市也立即宣布宵禁。（美聯社）

新澤西州紐瓦克市德萊尼廳 (Delaney Hall)移民 拘留中心外的抗議衝突持續升溫，警民對峙數日後，市長巴拉卡(Ras Baraka)宣布對拘留中心周邊實施宵禁 ；新澤西州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)隨後宣布，國土安全部(DHS)已同意恢復家庭探訪，緊張局勢至5月31日下午才明顯趨緩。

美聯社報導，德萊尼廳是移民暨海關執法局(ICE )去年5月1日啟用的1000個床位拘留設施，委託私營監獄業者GEO集團代為管理。

5月初，約300名被拘留者因不滿生活條件惡劣，包括食物腐敗、醫療資源匱乏及移民司法程序嚴重延誤而絕食抗議，隨即引發大批支持者在設施外持續聚集超過一周。

多位民主黨籍國會議員曾前往德萊尼廳視察，指被拘留者控訴的情況確實存在；國安部否認該設施條件惡劣，聲稱被拘留者享有基本生活所需。

31日仍有部分民眾在新州紐瓦克市的移民拘留中心外抗議ICE。（路透）

隨著抗議持續，現場氣氛日益緊繃；聯邦移民執法人員對抗議者發射胡椒彈，當時在場的民主黨參議員金安迪(Andy Kim)一度呼吸困難。

當局5月29日將維安責任移交新州警方，畫設專門抗議區域，試圖緩解對峙態勢，但衝突仍未平息。

警方曾以防暴盾牌驅散人群，社群媒體流傳騎警衝入群眾的影片，並有抗議者遭逮捕時疑似非法持有武器。

5月30日深夜，局勢再度惡化，抗議者與警方爭奪路障，投擲物品並縱火焚燒輪胎。

5月31日凌晨，巴拉卡宣布即刻實施宵禁，規定拘留中心周邊半哩範圍內，每晚9時至翌日早上6時禁止聚集。

薛瑞爾強烈譴責暴力行為，批評蒙面人士的行為「讓和平抗議群眾和執法人員陷入危險」，呼籲各方聚焦改善被拘留者處境，以及最終關閉德萊尼廳。

在爆發警民衝突後，新澤西州州警封鎖前往聯邦拘留中心的道路。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，國安部日前以設施外騷亂威脅安全為由，於國殤日(Memorial Day)宣布暫停家庭探訪，招致州府官員和倡議人士撻伐。

31日，薛瑞爾宣布國安部已同意恢復探訪，稱當日中午起將先行開放有限度探視，6月1日起恢復正常探訪時間，請家屬直接聯繫設施確認詳情。

國安部發言人刻意與薛瑞爾畫清界限，強調探訪暫停單純是因為暴力騷亂，待安全警戒線建立後才會恢復，強調「並未屈服於州長的要求」，國安部稱薛瑞爾只是解決她自己所製造的問題。